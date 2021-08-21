В Украине массово изымают евробляхи: в чем причина и кому не светит растаможка

В Украине конфисковывают авто на иностранной регистрации / УНИАН

В Украине массово конфисковывают автомобили на иностранной регистрации. Растаможка евроблях не проводится, если в отношении него есть постановление суда о конфискации.

Как рассказали в Государственной таможенной службе, постановление о конфискации "евробляхи", вступившего в законную силу, лишает владельца такого транспортного средства (ТС) права, чтобы растаможить его. Более того, сама машина подлежит изъятию исполнительной службой.

Как избежать конфискации евробляхи

Отмечается, чтобы риск изъятия "евробляхи" не был для владельца неожиданностью, в службе советуют проверить наличие автомобиля в судебных реестрах на предмет решений о конфискации перед тем, как осуществить таможенное оформление.

Кроме того, таможенники при решении формальностей и выявления факта пребывания "евробляхи" (относительно которого вынесено решение суда о конфискации) на территории таможенного поста обязаны проинформировать исполнительную службу. Та, в свою очередь, уполномочена осуществить изъятие ТС в пределах исполнительного производства.

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Напомним, Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №4644-д, которым внесла изменения в Таможенный кодекс. Закон снижает штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен. После уплаты штрафа можно или вывезти авто за границу, или растаможить его в Украине

Добавим, правительство анонсировало растаможку авто в Украине с помощью Дии.

Также 18 февраля, возле Верховной Рады прошла массовая акция владельцев авто на иностранной регистрации АвтоЕвроСила. Протестующие вышли из-за запланированного на голосование нардепами законопроекта об упрощенной растаможке автомобилей.