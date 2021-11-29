УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Просрочил растаможку – отдай авто государству: в Украине нашли способ решения проблем с евробляхами

29 ноября 2021, 11:58
Прослушать новость
Остановить

Штраф за нерастаможенный автомобиль может достигать 170 000 гривен с конфискацией транспортного средства.

Евробляхи
Украинцы подарят свои машины государству, или заплатят серьезные штрафы / УНИАН

В Украине 11 ноября истек срок льготной растаможки автотранспортных средств на иностранных номерах (евробляхи), которые были ввезены из-за границы. Теперь, чтобы не нарваться на штраф от 8 500 до 170 000 гривен, украинцы, которые не успели зарегистрировать свои автомобили, отказываются от них в пользу государства.

Как сообщает АвтоЕвроСила, в пятницу, 26 ноября, первый украинец отдал свой грузовой автомобиль на иностранных номерах во избежание штрафных санкций. Транспортное средство передано на благотворительность, в одну из воинских частей с целью перевозки курсантов.

Растаможка автомобиля в Украине и штрафы

Минимальный штраф за автомобиль, который не был растаможен, составляет 8 500 гривен. Если сроки транзита или временного ввоза транспортного средства на европейских номерах значительно превышены, сумма может возрасти и вовсе до 170 тысяч гривен, а само транспортное средство могут конфисковать. При подобных ситуациях юристы советуют либо подавать заявление об угоне автомобиля, либо отказываться от него в пользу государства.

Известно, с 15 июня по 22 ноября в соответствии с законами № 1402-IX О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства и № 1403-IX О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины, длилась льготная растаможка автомобилей.

Пригнанные из Европы автомобили, старше 5 лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагались налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость, а также акцизного налога.

Читайте такжеВ Украине массово изымают евробляхи: в чем причина и кому не светит растаможкаВладельцам евроблях государство предоставило 180 дней на растаможку автомобилей на льготной основе. Участники Операции объединенных сил могут растаможить транспортное средство в течение 270 дней.

Главред рекомендует:

viber
евробляхи новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Просрочил растаможку – отдай авто государству: в Украине нашли способ решения проблем с евробляхами». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Зацветет даже палка: как приготовить суперотвар для комнатных растений из того, что есть под рукойЗацветет даже палка: как приготовить суперотвар для комнатных растений из того, что есть под рукой На Украину надвигаются метели и морозыНа Украину надвигаются метели и морозы Как встречать год Тигра по знаку зодиака, чтобы привлечь удачу и необычайное везение с деньгамиКак встречать год Тигра по знаку зодиака, чтобы привлечь удачу и необычайное везение с деньгами В моду на 2022 год входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздникВ моду на 2022 год входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздник Цены на газ для населения вырастут на 200%, спасти ситуацию уже не удастся: эксперт объяснил, почемуЦены на газ для населения вырастут на 200%, спасти ситуацию уже не удастся: эксперт объяснил, почему
12:00

"Запрет станет бременем для людей": ВОЗ призвала не ограничивать путешествия из-за Омикрона

11:58

Просрочил растаможку – отдай авто государству: в Украине нашли способ решения проблем с евробляхамиВидео

11:57

"Хотят что-то урвать": у Лукашенко закатили истерику из-за учений Украины у границыВидео

11:56

"Рататуй ищет ингредиенты": Сеть позабавило видео с мышью в супермаркете ЗапорожьяВидео

11:50

Опасен ли штамм "Омикрон" и как скоро он будет в Украине: объяснение иммунолога

Реклама
11:50

Главный инфекционист США раскрыл, что защитит от COVID-штамма ОмикронВидео

11:49

Жена Дмитрия Комарова призналась, как переживает разлуку с любимымВидео

11:26

Море цветов и COVID-ограничения: в Киеве прощаются с экс-мэром ОмельченкоВидео

11:25

Новолуние и солнечное затмение в декабре 2021: что нельзя делать, чтобы не спугнуть удачу

11:03

Названы нетипичные симптомы штамма коронавируса ОмикронВидео

10:55

Комаровский назвал тип людей, которые являются "самым идеальным объектом" для мутаций COVID-19Видео

10:47

Дело Мотор Сичи: инвестор КНР через суд Гааги потребовал от Украины $4,5 млрдВидео

10:34

Новые зоны карантина в Украине: число "желтых" областей сократилось, а "оранжевых" стало большеВидео

10:32

На Бурштынской ТЭС прогремел взрыв, пострадали пять человек

10:25

Ханука 2021: когда отмечают, традиции и запреты дня, поздравления с праздником

10:25

"Омикрон" заражает тех, кто уже переболел COVID-19 - заявление ВОЗ

10:24

Будут тяжелые последствия: COVID-штамм Омикрон доберется в Украину к Новому годуВидео

10:07

"В обществе сеют панику": в Минобороны Украины объяснили, готовы ли к нападению РоссииВидео

10:01

Лунный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Тельцам – сложный выбор, Стрельцам – опасностьВидео

09:54

ВОЗ озвучила список рекомендаций из-за распространения штамма "Омикрон" COVID-19

Реклама
09:51

Карпаты накрыл мощный снегопад, температура резко упадетВидео

09:48

"Мы готовы защищать союзников": в НАТО обратились к России из-за Украины и пригрозили контрударомВидео

09:02

Гороскоп на декабрь 2021: Козероги выбьются из сил, но разрешат все проблемыВидео

08:59

"Праздную как захочется": во Львове блогер устроил БДСМ-вечеринку в День памяти жертв ГолодомораВидео

08:54

Садист из Изоляции бежал во Францию и просит о политическом убежищемнение

08:29

COVID-показатели в Украине резко упали: 5,8 тыс. новых больных за сутки и 297 смертейВидео

08:05

Отопление не включили и грелись духовкой: почему произошел взрыв в многоэтажке в Новой ОдессеВидео

07:39

Гороскоп на сегодня 29 ноября 2021: Львам – опасные соблазны, Скорпионам – непредвиденные тратыВидео

07:27

В Украине рекордно подорожало сало: что будет с ценами дальшеВидео

07:10

Астрологический прогноз на 2022 год: когда утихнет ковид, а люди получат глоток свободы

06:46

Пока нет доказательств особой опасности штамма коронавируса Омикрон - ВОЗВидео

06:28

Украинская конституция: когда процесс важнее результатамнение

06:01

В моду на зиму 2022 пришла женская стрижка невероятной красоты лонг боб из далеких 1900-хФото

05:28

Самый вкусный и эффектный салат на Новый год 2022: готовить всего 15 минутВидео

05:02

Медики рассказали, кто наиболее уязвим перед омикрон-штаммом COVID-19Видео

04:45

Врач назвала коварную опасность миндаляВидео

04:22

Стужа и вьюга на Новый год? Украинцам рассказали, к какой погоде готовитьсяВидео

03:09

Улететь за копейки: 10 лайфхаков, как найти и купить дешевые авиабилеты

02:46

Блэкаут на Новый год: украинцев предупредили о веерных отключениях электричестваВидео

02:13

Почему и кому нельзя держать в доме фикус: ответ экспертовВидео

Реклама
01:45

Названы самые популярные смартфоны 2021 года

01:25

Голос країни-12: кто стал звездными тренерами нового сезона вокального шоуВидео

01:16

Поможет ли вакцина от Омикрона: Комаровский предупредил о худшем сценарииВидео

00:51

Приметы на 29 ноября: что нельзя делать в Матвеев день и как не попасть в бедуВидео

00:28

Танцы со звездами 2021: кто победил в 8 сезоне шоу

28 ноября, воскресенье
23:51

От рака скончался креативный директор Louis Vuitton

23:20

Около 30 российских дипломатов немедленно высылают из США

22:49

Скороход призналась, кто причастен к убийству ее возлюбленного ПоляковаВидео

22:09

В Израиле придумали уникальный способ уничтожения коронавируса за пару секундВидео

21:47

Новый год к нам мчится: какую елку выбрать - настоящую или искусственнуюВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять