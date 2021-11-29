Просрочил растаможку – отдай авто государству: в Украине нашли способ решения проблем с евробляхами

Украинцы подарят свои машины государству, или заплатят серьезные штрафы / УНИАН

В Украине 11 ноября истек срок льготной растаможки автотранспортных средств на иностранных номерах (евробляхи), которые были ввезены из-за границы. Теперь, чтобы не нарваться на штраф от 8 500 до 170 000 гривен, украинцы, которые не успели зарегистрировать свои автомобили, отказываются от них в пользу государства.

Как сообщает АвтоЕвроСила, в пятницу, 26 ноября, первый украинец отдал свой грузовой автомобиль на иностранных номерах во избежание штрафных санкций. Транспортное средство передано на благотворительность, в одну из воинских частей с целью перевозки курсантов.

Растаможка автомобиля в Украине и штрафы

Минимальный штраф за автомобиль, который не был растаможен, составляет 8 500 гривен. Если сроки транзита или временного ввоза транспортного средства на европейских номерах значительно превышены, сумма может возрасти и вовсе до 170 тысяч гривен, а само транспортное средство могут конфисковать. При подобных ситуациях юристы советуют либо подавать заявление об угоне автомобиля, либо отказываться от него в пользу государства.

Известно, с 15 июня по 22 ноября в соответствии с законами № 1402-IX О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства и № 1403-IX О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины, длилась льготная растаможка автомобилей.

Пригнанные из Европы автомобили, старше 5 лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагались налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость, а также акцизного налога.

Читайте такжеВ Украине массово изымают евробляхи: в чем причина и кому не светит растаможкаВладельцам евроблях государство предоставило 180 дней на растаможку автомобилей на льготной основе. Участники Операции объединенных сил могут растаможить транспортное средство в течение 270 дней.

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