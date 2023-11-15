В Украине усовершенствовали процедуру получения на руки водительского удостоверения: детали изменений

Украина внесла изменения в процедуру получения водительского удостоверения, делая этот процесс более доступным и удобным для граждан. Новая услуга, представленная в приложении "Дия", позволяет не только заказать замену водительского удостоверения, но и выбрать удобный способ его получения. Об этом сообщил глава "Минцифры" Михаил Федоров в Telegram.
Министр отметил, что теперь пользователи могут через приложение "Дия" заказать доставку водительского удостоверения. Документы доставят путем курьерской доставки или их можно будет забрать в отделении "Укрпочты".
Эта услуга касается водителей-новичков, чей срок действия первого удостоверения уже завершился, а также автовладельцев, которые потеряли, повредили или хотят изменить персональные данные в своем водительском удостоверении.
Как заказать доставку водительского удостоверения
Процедура заказа документа в приложении "Дия" предусматривает несколько шагов. Чтобы заказать доставку нового водительского удостоверения:
- авторизуйтесь в приложении;
- перейдите в меню "Услуги" и нажмите "Замена водительских прав" или на значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите "Заменить водительские права";
- укажите причину замены документа;
- выберите тип удостоверения - цифровое + пластик;
- укажите способ доставки-самовывоз из отделения Укрпочты или доставка курьером по указанному адресу;
- укажите контактные данные;
- подпишите заявление.
Какая стоимость услуги
Стоимость восстановления водительского удостоверения составляет около 311 гривен в сервисном центре и примерно 294 гривен для онлайн-восстановления с последующей пересылкой документа по почте.
"Готовый документ водитель получает в сервисном центре МВД или в отделении "Укрпочты" на территории Украины. Логистические расходы почтовым перевозчиком будут стоить ориентировочно 294 грн. Также есть возможность заказать курьерскую доставку", – сообщили на Правительственном портале.
Отметим, что водители также имеют возможность восстановить водительское удостоверение как в сервисном центре МВД, так и онлайн через Дию или электронный кабинет водителя.
Нововведения для водителей
Напомним, недавно Кабмин внедрил новые правила дорожного движения, приближая их к стандартам стран ЕС. Одним из ключевых изменений является постоянный режим включения ходовых огней за пределами города, что повысит видимость транспортных средств на дороге. Также вводится новая маркировка для учебного транспорта, а правила перевозки детей теперь более жесткие.
Также с осени 2023 года, украинцы имеют возможность самостоятельно готовиться к теоретическому экзамену для получения водительского удостоверения. Кроме этого, вводится административная ответственность для автошкол и сервисных центров МВД. Теперь за нарушения при подготовке будущих водителей и их непозволительный доступ к управлению транспортными средствами предусмотрены штрафы.
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