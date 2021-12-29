В Украине в 10 раз увеличили штрафы за незаконную вырубку деревьев, сбор грибов и ягод

Кабмин в 10 раз увеличил штрафы за ущерб природно-заповедному фонду / Фото ua.depositphotos.com, УНИАН, коллаж Главред

Кабмин в 10 раз увеличил размер штрафов за причиненный ущерб природно-заповедному фонду. Наказать граждан могут за незаконный сбор ягод и грибов, вырубку деревьев, охоту и т.д. на территориях национальных природных парков, природных заповедников, ботанических садов, дендрологических парков.

Чиновники пересмотрели суммы штрафов, которые до этого действовали с 2013 года, сообщает Урядовый портал.

При этом суммы штрафов ежегодно будут индексироваться.

"По формуле расчета, размер ущерба увеличивается в 10 раз и ежегодно будет индексироваться. Такие меры помогут охранять эти территории и сохранить их биоразнообразие", – отметил и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

За что могут выписать штраф

Нарушители могут получить штраф за ряд действий на заповедных территориях. Среди них:

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незаконная рубка или повреждение деревьев и растений;

снижение или повреждение лесных культур, естественного подроста и самосева, сеянцев и саженцев;

снижение или повреждение газонов и цветников;

самовольная заготовка сена или выпас скота;

незаконное добывание или уничтожение объектов животного мира, повреждение их жилья, мест пребывания и размножения;

незаконный сбор или уничтожение дикорастущих травянистых растений, лесной подстилки, лекарственных растений, дикорастущих плодов орехов, грибов, ягод;

проезд транспорта, пролет и посадки летательных аппаратов;

самовольное занятие земельных участков, загрязнение территорий и т.п.

На каких территориях будет действовать запрет

В Минприроды отметили, что запрет касается только территорий и объектов природно-заповедного фонда. Следовательно, такая деятельность может наказываться, если ее проводят в:

национальных природных парках;

природных заповедниках;

ботанических садах;

дендрологических парках.

В ведомстве успокоили, что запрет не устанавливает никаких новых ограничений и им предусмотрено лишь перечисление суммы штрафов.

Как и раньше, собирать грибы и ягоды, срывать растения или заготавливать сено запрещено на территории строгого завещания.

"Поэтому в пределах национальных природных парков и биосферных заповедников и в дальнейшем можно собирать грибы и ягоды. Если конечно, вы делаете это для собственных нужд, а не занимаетесь промыслом (в таком случае законодательством предусмотрено получение соответствующего разрешения, что также не является новшеством). Исключение, как и раньше, где запрещается собирать грибы, срывать растения или проводить любые другие действия, составляют территории строгого заповедания", – отметили в Минприроды.

Сколько придется заплатить за нарушение

Штраф за незаконную вырубку деревьев или их повреждения составляет от 257 гривен до 18 300 гривен в степной зоне, от 227 гривен до 16 800 гривен в других зонах.

Если кто-то незаконно будет охотиться на заповедных территориях, например, на оленя или кабана, ему грозит штраф в 30 300 гривен. За срезанный без лицензии гриб придется заплатить 75 гривен.

За собирание цветов придется отдать по 30 гривен за каждый цветок, а за сбор ягод – 378 гривен за 1 килограмм.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

Напомним, в Госэкоинспекции ранее забили тревогу из-за состояние экологии. В ведомстве отметили, что 8 августа Украина официально начала "жить в долг у природы" – украинцы использовали больше ресурсов, чем окружающая среда может восстановить за год.

"Эта дата была рассчитана исследователями организации Global Footprint Network. Ежегодно специалисты анализируют использование природных ресурсов в разных странах и на планете в целом и определяют День экологического долга", – отметил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

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