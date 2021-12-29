В Украине в 10 раз увеличили штрафы за незаконную вырубку деревьев, сбор грибов и ягод

Запрет будет касаться только территорий и объектов природно-заповедного фонда.
Кабмин в 10 раз увеличил размер штрафов за причиненный ущерб природно-заповедному фонду. Наказать граждан могут за незаконный сбор ягод и грибов, вырубку деревьев, охоту и т.д. на территориях национальных природных парков, природных заповедников, ботанических садов, дендрологических парков.
Чиновники пересмотрели суммы штрафов, которые до этого действовали с 2013 года, сообщает Урядовый портал.
При этом суммы штрафов ежегодно будут индексироваться.
"По формуле расчета, размер ущерба увеличивается в 10 раз и ежегодно будет индексироваться. Такие меры помогут охранять эти территории и сохранить их биоразнообразие", – отметил и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
За что могут выписать штраф
Нарушители могут получить штраф за ряд действий на заповедных территориях. Среди них:
- незаконная рубка или повреждение деревьев и растений;
- снижение или повреждение лесных культур, естественного подроста и самосева, сеянцев и саженцев;
- снижение или повреждение газонов и цветников;
- самовольная заготовка сена или выпас скота;
- незаконное добывание или уничтожение объектов животного мира, повреждение их жилья, мест пребывания и размножения;
- незаконный сбор или уничтожение дикорастущих травянистых растений, лесной подстилки, лекарственных растений, дикорастущих плодов орехов, грибов, ягод;
- проезд транспорта, пролет и посадки летательных аппаратов;
- самовольное занятие земельных участков, загрязнение территорий и т.п.
На каких территориях будет действовать запрет
В Минприроды отметили, что запрет касается только территорий и объектов природно-заповедного фонда. Следовательно, такая деятельность может наказываться, если ее проводят в:
- национальных природных парках;
- природных заповедниках;
- ботанических садах;
- дендрологических парках.
В ведомстве успокоили, что запрет не устанавливает никаких новых ограничений и им предусмотрено лишь перечисление суммы штрафов.
Как и раньше, собирать грибы и ягоды, срывать растения или заготавливать сено запрещено на территории строгого завещания.
"Поэтому в пределах национальных природных парков и биосферных заповедников и в дальнейшем можно собирать грибы и ягоды. Если конечно, вы делаете это для собственных нужд, а не занимаетесь промыслом (в таком случае законодательством предусмотрено получение соответствующего разрешения, что также не является новшеством). Исключение, как и раньше, где запрещается собирать грибы, срывать растения или проводить любые другие действия, составляют территории строгого заповедания", – отметили в Минприроды.
Сколько придется заплатить за нарушение
Штраф за незаконную вырубку деревьев или их повреждения составляет от 257 гривен до 18 300 гривен в степной зоне, от 227 гривен до 16 800 гривен в других зонах.
Если кто-то незаконно будет охотиться на заповедных территориях, например, на оленя или кабана, ему грозит штраф в 30 300 гривен. За срезанный без лицензии гриб придется заплатить 75 гривен.
За собирание цветов придется отдать по 30 гривен за каждый цветок, а за сбор ягод – 378 гривен за 1 килограмм.
Напомним, в Госэкоинспекции ранее забили тревогу из-за состояние экологии. В ведомстве отметили, что 8 августа Украина официально начала "жить в долг у природы" – украинцы использовали больше ресурсов, чем окружающая среда может восстановить за год.
"Эта дата была рассчитана исследователями организации Global Footprint Network. Ежегодно специалисты анализируют использование природных ресурсов в разных странах и на планете в целом и определяют День экологического долга", – отметил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.
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