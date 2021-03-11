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В Украине экология настолько грязная, что мольбы что-то поменять раздаются даже от стран-соседей - эксперт

11 марта 2021, 15:56

Помимо замусоренных рек, столица Украины остается одной из самых "грязных" по качеству воздуха, умудряясь обойти даже традиционно душные китайские мегаполисы.

Загрязнение рек
Загрязнение рек в Украине приняло катастрофический размах / GettyImages

В Украине складывается катастрофическая ситуация с экологией. Прежде всего, с качеством водоемов и воздуха.

Например, ситуация с засорением украинских рек, в частности Днестра и Днепра, продолжает ухудшаться, несмотря на давнюю обеспокоенность стран-соседей.

Об этом шла речь в программе на Youtube-канале "А что так можно было?", пишет Обозреватель.

Ведущий программы Виктор Рула отметил, что еще летом 2020 года президент Венгрии Янош Адер обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием решить вопрос засорения Днестра. Несмотря на эту просьбу, ситуация только ухудшилась. Например, в бассейн Днестра попали еще 18 видов загрязняющих веществ, а в бассейн Днепра – 21 вид мусора.

А, главное - везде было зафиксировано присутствие тяжелых металлов.

Не меньшее беспокойство вызывает ситуация с загрязнением воздуха в Украине. Так, столица Украины Киев регулярно попадать в каждый рейтинг городов с самым грязным воздухом, нередко опережая промышленные города и мегаполисы с населением более 50 млн человек.

"Возможно, скоро президенту придется начать не только большое строительство дорог, но и большое строительство воздуховода с карпатских лесов, если они еще останутся? Или ввести налог на чистый воздух. Но это шутка. Пожалуйста, не надо", – констатировал ведущий.

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