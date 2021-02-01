В ВСУ оценили скандал с массовыми исками генералов к Минобороны

Генералы ВСУ подали иски к Минобороны / УНИАН

В Вооруженных Силах Украины заявили о том, что придерживаются принципов верховенства права и законности.

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ в Facebook по поводу официальной позиции руководства ВСУ относительно "безосновательных обвинений" в его адрес.

"Обвинения в коррупции и скандальные заявления в адрес руководства Вооруженных Сил Украины безосновательны и имеют признаки клеветы. В любой цивилизованной европейской стране лицо, которому стало известно о преступлении, обращается в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления. Именно так должен поступить каждый сознательный гражданин", - подчеркивается в заявлении Генштаба ВСУ.

Кроме этого отмечается, что втягивание военнослужащих в информационные провокации свидетельствует о заказном характере публикаций.

"В то же время использование лидеров мнений и медиа в многочисленных информационных кампаниях по дискредитации высшего руководства Вооруженных Сил Украины может привести к подрыву обороноспособности государства во время войны. Мы призываем объединять усилия вокруг национальных интересов и безопасности Украины и сосредоточить их на борьбе с государством-агрессором - Российской Федерацией", - добавили в Генштабе.

Читайте такжеКартошка из РФ для ВСУ: в Минобороны ответили на "зраду"

Генералы судятся с Минобороны: что известно