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В ВСУ оценили скандал с массовыми исками генералов к Минобороны

1 февраля 2021, 10:45
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В Генштабе ВСУ разъяснили позицию руководства относительно "безосновательных обвинений".

ВСУ
Генералы ВСУ подали иски к Минобороны / УНИАН

В Вооруженных Силах Украины заявили о том, что придерживаются принципов верховенства права и законности.

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ в Facebook по поводу официальной позиции руководства ВСУ относительно "безосновательных обвинений" в его адрес.

"Обвинения в коррупции и скандальные заявления в адрес руководства Вооруженных Сил Украины безосновательны и имеют признаки клеветы. В любой цивилизованной европейской стране лицо, которому стало известно о преступлении, обращается в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления. Именно так должен поступить каждый сознательный гражданин", - подчеркивается в заявлении Генштаба ВСУ.

Кроме этого отмечается, что втягивание военнослужащих в информационные провокации свидетельствует о заказном характере публикаций.

"В то же время использование лидеров мнений и медиа в многочисленных информационных кампаниях по дискредитации высшего руководства Вооруженных Сил Украины может привести к подрыву обороноспособности государства во время войны. Мы призываем объединять усилия вокруг национальных интересов и безопасности Украины и сосредоточить их на борьбе с государством-агрессором - Российской Федерацией", - добавили в Генштабе.

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Генералы судятся с Минобороны: что известно

  • В Министетстве обороны произошел скандал после того, как министр обороны Андрей Таран сделал суровый выговор командующему Воздушными силами Сергею Дроздову и начальнику Генерального штаба Сергею Корнийчуку.
  • Генералы выразили несогласие с таким решением министра и подали в суд на Министерство обороны.
  • Генералам объявили суровый выговор по результатам служебного расследования. Причина служебного расследования и выговора не указывается.
  • Дроздов и Корнийчук подали иски в суд с просьбой признать незаконными суровые выговоры и отменить приказ.
  • Дроздов подал иск в Винницкий окружной административный суд, его рассмотрение состоится 3 февраля.
  • Корнийчук подал иск в Окружной админсуд Киева.
  • Кроме того, главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить дисциплинарное взыскание по результатам служебного расследования Министерства обороны.
ВСУ Генштаб ВСУ новости Украины Руслан Хомчак Андрей Таран
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