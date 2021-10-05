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В Запорожье у входа в магазин бросили пса, на поводке - странная записка

5 октября 2021, 21:28
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Животное подобрала зоозащитница и опубликовала содержание записки.

Собаку нашли с кошельком и намордником на поводке / facebook.com/daylapu

В Запорожье неизвестные бросили собаку у входа в торговый центр, привязав к ней кошелек и записку. Как сообщила в соцсетях местная зоозащитница Ирина Дидур, также на шее у собаки висел намордник.

Как оказалось, собаку бросили на произвол прежние владельцы. В кошельке нашли записку, в которой владелец жалуется на потерю работы и нехватку денег.

Содержание записки:

"Простите меня, люди добрые. Я потерял(а) работу, я перепробовал(а) все, но не могу ее прокормить. Прилагаю то, что получилось насобирать. Пожалуйста, покормите собаку. Собаку зовут Кент, ему 1,3 месяца. Он здоров, знает "сидеть", "лапу", "лежать". Туалет на улицу".

Также зоозащитница выложила фотографию собаки. Отметим, судя по фото, это взрослое животное.

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В комментариях пользователи возмущаются и осуждают поступок хозяина.

"Это что слон, что прокормить не смогли", "Скорее всего нужно вернуть собаку владельцу, и найти куратора для помощи питанием для собаки. Видимо, человек просто в таком сложном финансовом положении, что только отчаяние толкнуло его на такой шаг", "Когда человек принимает решение завести животное то он должен думать о том, кто будет заботиться о животном, если с ним что-нибудь случиться, работы не будет, заболеет, умрет".

Напомним, в Житомирской области, в селе Старый Солотвин, дети устроили жестокие игры с собакой, снимая это на видео. На опубликованных кадрах видно, что дети бросают животное в воду и снимают это на камеру, радуясь и смеясь.

viber
новости Запорожья собаки зоозащитник
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