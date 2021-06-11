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В Запорожской области пьяный мужчина напился бензина и закурил

11 июня 2021, 21:50

В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в отделение реанимации. Правоохранители зарегистрировали информацию о событии.

водка, спиртное, алкоголизм
Мужчина перепутал водку с бензином / onpress.info

В Запорожской области мужчина перепутал бензин с алкоголем, выпил и, ничего не заметив, пошел курить. 28-летнего жителя села Приморское Васильевского района госпитализировали в больницу Запорожья с термическими ожогами I-II степени грудной клетки, живота, верхних конечностей 40%, сообщили в областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Местное издание 061.ua уточняет, что человек пришел к своему знакомому, с которым несколько дней выпивал. Там в доме он нашел бутылку с какой-то жидкостью, сделал несколько глотков и вышел на улицу, чтобы покурить.

В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в отделение реанимации. Правоохранители зарегистрировали информацию о событии, проводится проверка.

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