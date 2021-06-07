Под Харьковом журналист открыл стрельбу по пьяному виновнику ДТП

Под Харьковом журналист открыл стрельбу / pixabay

Под Харьковом в городе Песочин произошло ДТП - на месте аварии оказался местный журналист. Он начал снимать произошедшее, водитель и двое неизвестных напали на корреспондента, чтобы остановить их он выстрелил из травматического пистолета в воздух, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В 21:25 на улице Набережная водитель автомобиля Toyota врезался в столб. По прибытии на место полицейские обнаружили виновника ДТП, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, и еще несколько человек, в том числе представителя местного СМИ. Он снимал на телефон аварию.

Корреспондент сообщил полицейским, что во время съемки водитель и двое мужчин попытались ему помешать и напали на него. Для того чтобы остановить их журналист достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Пострадавших в результате конфликта нет.

За совершенное ДТП в отношении водителя составлен административный протокол. Пройти тест на алкоголь он отказался. Кроме того, следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства конфликта и причастные к нему лица.

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Пострадавших госпитализировали.