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Вакцина, карантин и закрытие каналов: что говорил Зеленский на масштабном форуме в Киеве

8 февраля 2021, 10:46

Украина начинает серию из 30 масштабных еженедельных форумов, подчеркнул президент.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский анонсировал еженедельное проведение масштабных форумов в Украине к празднованию Дня Независимости.

Об этом он заявил в понедельник, 8 февраля, во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы"

"Сегодня происходит первое мероприятие, которым мы начинаем серию 30 масштабных еженедельных форумов в Украине. Это старт большого общественного диалога с участием власти, общественности международных экспертов, украинских экспертов, ученых, журналистов", - заявил президент.

По его словам, в течение следующих месяцев кроме COVID-19 будет идти речь о безопасности и обороне, о мире и войне, про Крым и Донбасс, о коммунальных тарифах, судебной и антикоррупционной системе, сельском хозяйстве, диджитализации, инфраструктуре, образовании, науке, культуре и спорте, о медицинской, об социальной сфере, об украинской промышленности, экологии, местном самоуправление и многих других очень важных вещах.

Президенрт подчеркнул, что ему в наследство осталась разрушенная медицина. Он также упрекнул власти на местах в коронавирусном популизме и саботаже. При этом он считает, что все действия в целом были правильными - уровень смертности самый низкий в Европе, а локдауны были самым мягкими. Он сказал, что после последнего локдауна втрое упал средненедельный уровень заболеваемости.

Говоря о вакцинации от коронавируса, президент перечислил четыре препарата: Pfizer, Sinovac, AstraZeneka и Novavax. Он заявил, что лично провакцинируется, как только первые прививки прибудут в Украину. И сказал, что до начала 2022 года большинство украинцев будут провакцинированы.

Комментируя ситуацию вокруг санкций против телеканалов, Зеленский сказал: "Было вмешательство политиков, в том числе, оппозиционных. Во время начала пандемии было много дезинформации, популизма и манипуляций".

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