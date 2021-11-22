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Вакцинация детей от COVID-19: Комаровский предупредил об опасной мутации

22 ноября 2021, 17:32
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Дети являются благоприятнейшей средой для мутации вируса, подчеркнул медик.

Евгений Комаровский
Евгений Комаровский / скриншот

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский прокомментировал вопрос о том, действительно необходимо прививать детей от коронавируса.

Отвечая на вопросы читателей на своем сайте он подчеркнул, что вакцинировать от COVID-19 нужно как можно больше людей.

"Потому что чем больше людей получит вакцину, тем больше шансов у человечества перевести коронавирусную инфекцию из пандемии в единичные спорадические случаи", - пояснил медик.

Вместе с тем он предположил, что эпидемия коронавируса будет развиваться примерно так же, как ситуация с гриппом

"То есть чем раньше мы все получим иммунную защиту (хоть какую-то!), тем быстрее все это закончится", - говорит врач.

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Он также отметил, что дети — это та категория пациентов, которые в основном болеют легко, то есть вырабатывают небольшое количество антител, и именно они являются благоприятнейшей средой для мутации вируса.

"И если мы привьем детей, то шансы на то, что вирус будет не так активно мутировать, однозначно увеличатся", - добавил Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.

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Евгений Комаровский коронавирус у детей
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