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Вакцинация в Украине: Гоубовская рассказала, кому можно повременить с прививкой

22 сентября 2021, 12:46
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Инфекционист напомнила, что после вакцины вероятность тяжелого течения болезни уменьшается

В Украине открылся первый центр массовой вакцинации от COVID-19
"Если не болел - надо идти и проходить курс вакцинации" / УНИАН

Переболевшие коронавирусом в тяжелой или средней форме могут не прививаться срочно, но должны это сделать через 6 месяцев.

Как рассказала ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская в интервью Дмитрию Гордону, людям, которые не болели COVID-19, прививаться нужно обязательно.

"Обязательно надо прививаться, если человек не болел. Не нужно бегать сдавать антитела. Если не болел - надо идти и проходить курс вакцинации", — сообщила инфекционист.

Также Голубовская еще раз напомнила, что вакцинация не гарантирует человеку, что он не заболеет. Она гарантирует лишь то, что болезнь будет протекать не в тяжелой форме и не приведет к драматическим последствиям.

Читайте такжеУченые определили самую эффективную вакцину против штамма COVID-19 "Дельта""Слово "гарантия" вообще не люблю. Не могу даже сказать его. Вероятность того, что вы получите тяжелое течение болезни уменьшается", – сказала инфекционист и отметила, что прививка от COVID-19 действует так, как вакцина от гриппа.

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Напомним, ранее врач-пульмонолог Светлана Гук заявляла, что если человек заразился гриппом или другим респираторным заболеванием, то есть вероятность, что он не подхватит коронавирус.

Также мы сообщали, что глава Минздрава Виктор Ляшко допускает в Украине принудительную вакцинацию от коронавируса.

Автор: Сергей Кущ
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вакцинация Ольга Голубовская
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