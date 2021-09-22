Врач объяснила, какой вакциной от COVID-19 лучше всего уколоться / Reuters

Из всех ныне существующих на рынке вакцин, лучше всего может помочь организму справиться с коронавирусом COVID-19 препарат "Коронавак" ‒ поскольку она содержит в своем составе неактивную, "убитую" инфекцию. Об этом врач-пульмонолог Светлана Гук рассказала в интервью порталу "Укринформ".

"Если человек боится, но все-таки хочет себя защитить от возможности тяжелого заболевания коронавирусом, на мой взгляд, можно посоветовать "Коронавак". Это инактивированная вакцина (то есть та, которая содержит в своем составе неактивный, "убитый" вирус) сделана по старой, испытанной методике. Мне она очень импонирует и тем, что содержит весь спектр белковых структур коронавируса, а не только с белок", — рассказывает врач.

По мнению Гук, недоверие людей к вакцинации можно понять, поскольку новые вакцины пока недостаточно исследованы.

"Если совместить вопросы, которые настораживают, к новым вакцинам, во-первых, их не исследовали достаточно, как это должно быть в обычном режиме, не в состоянии пандемии — для этого просто не было времени. К тому же, новые вакцины, производимые по новым методикам, не были проработаны на других вакцинах. И мы все знаем, что количество людей с поствакцинальными осложнениями таки растет, что, опять же, логично, учитывая все большее количество вакцинированных людей. Об этом никто не говорит шепотом, это не новость для врачей. Но надо учесть, что и количество вакцинированных сейчас тоже очень большая — это миллионы людей, следовательно реальный процент осложнений невелик", — говорит медик.

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Напомним, ранее врач-пульмонолог Светлана Гук заявляла, что если человек заразился гриппом или другим респираторным заболеванием, то есть вероятность, что он не подхватит коронавирус.

"В микромире — мире микроорганизмов, бактерий, вирусов, — тоже есть конкуренция. Если первым вцепился грипп, действительно, к коронавирусу в настоящее время человек, скорее всего, будет невосприимчив", - объяснила Светлана Гук.