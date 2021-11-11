Владельцам евроблях предлагают "легализовать" авто: как действует нелегальная схема

Льготная растаможка "евроблях" закончилась 11 ноября / УНИАН

Владельцы евроблях, которые не растаможили свои авто до 10 ноября, активно ведутся на новую схему. С ее помощью они якобы могут сохранить свои транспортные средства.

11 ноября закончился период льготной растаможки для машин на иностранной регистрации. Владельцы евроблях, которые не смогли легализовать свои автомобили в срок, кинулись спасать их альтернативными способами, пишет UBR.

В частности, интернет кишит объявлениями о покупке-продаже документов на различные модели машин с украинской регистрацией, которые впоследствии планируют использовать как "оригинальные" для нерастаможенной евробляхи.

Подобные действия могут закончиться не только штрафом, но и более тяжелыми последствиями, говорят юристы.

Читайте такжеВ Украине массово изымают евробляхи: в чем причина и кому не светит растаможка"Это происходит путем создания разного рода "двойников", подделки техпаспортов и перебивки вин-кодов. Люди просто покупают документы на украинские автомобили, которые были разбиты в ДТП, у владельцев которых остались все бумаги, и кто не против на этом заработать", – пояснил юрист Иван Казачук.

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Предложения в Интернете / ubr.ua

​Владельцу евробляхи предлагается заменить оригинальные еврономера на украинские с побитой машины, а также при ежедневной эксплуатации использовать купленный им таким образом "неродной" техпаспорт (свидетельство о регистрации).

Перебивка вин-кода кузова

Чтобы "паспорт" авто соответствовал купленным документам от другой машины, владельцы евроблях используют и такой метод. Однако, предупреждает адвокат Вадим Володарский, эти данные при остановке полиция сейчас проверяет "как никогда раньше", и за такого рода действия предусмотрена уголовная ответственность.

Нарушителю грозит штраф от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, что по нынешним меркам составит 170 250 грн – 283 750 грн.

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