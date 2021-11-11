Конфискация авто и штрафы до 170 тысяч: в Украине завершилось льготное растаможивание "евроблях"

Владельцев нерастаможенных авто ждет штраф / УНИАН

В Украине 11 ноября 2021 года истек срок льготного растаможивания автомобилей на иностранной регистрации.

Водителей и владельцев транспорта, который своевременно не был вывезен за пределы страны, начнут штрафовать на 8500-170 тыс. грн и выше, сообщает юркомпания "Дорожный адвокат".

Полномочия штрафовать есть как у полиции, так и у таможни

Согласно КУоАП, штраф за управление евробляхой лицом, которое не ввозило авто в Украину, составляет 8500 грн. Соответствующее постановление полиция выписывает на месте остановки.

При повторном нарушении этим же водителем в течение года сумма штрафа вырастет до 17 тыс. грн. В этом случае имеет место лишение прав на 1 год и конфискация авто или без нее. Решение о таких мерах на основании протокола принимает суд.

Кого оштрафуют на 170 тысяч

В то же время штрафы полиции могут параллельно сопровождаться наказанием со стороны таможни. Поскольку патрульные при обнаружении авто на иностранной регистрации, которое нарушило 30-дневный срок пребывания в Украине, передают данные Гостаможслужбе. Последние могут оштрафовать владельца такого транспорта на 170 тыс. грн и конфисковать авто на основании Таможенного кодекса. В этом случае окончательное решение также принимает суд.

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Читайте такжеЕвробляхеры заблокировали Раду и выдвинули жесткое условие нардепамПри этом получение и уплата штрафа не освобождает владельца от обязанности вывезти евробляху за пределы Украины. В ином случае ему грозит штраф в размере 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей. Юристы поясняют, что эта сумма равна трехкратной стоимости растаможки авто.

Напомним, Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №4644-д, которым внесла изменения в Таможенный кодекс. Закон снизил штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен. После уплаты штрафа можно или вывезти авто за границу, или растаможить его в Украине.

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