Владельцев "евроблях" ждут сумасшедшие штрафы в ноябре: за отказ платить отберут имущество

Стоимость растаможки авто в Украине составляет примерно 35 тыс. грн / УНИАН

Начиная с 10 ноября в Украине закончится период льготной растаможки "евроблях". Всех водителей и владельцев нерастаможенных авто начнут штрафовать на сумму до 170 тыс. грн.

Для тех владельцев "евроблях", которые не смогут оплатить штраф, ждет наказание в виде ареста счетов и имущества, пишет UBR.

Как говорится в материале, стоимость растаможки авто в Украине составляет примерно 35 тыс. грн. Такая сумма может оказаться непосильной для львиной доли владельцев машин без регистрации.

Сначала штраф, а потом суд

Если человека на нерастаможенной евробляхе полицейский остановит после 10 ноября, то вначале он выпишет постановление на 8 500 грн (полицейский штраф). Далее данные будут направлены на таможню, где впоследствии и составят постановление за превышение срока ввоза авто – 170 тыс. грн.

Получит его владелец "евробляхи" по адресу прописки через почту. После чего должен будет приехать на таможню и дать объяснение, а дальше – суд.

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"Если суд вынесет соответствующее решение – штраф придется заплатить. Арестуют имущество человека и даже если у него ничего нет: ни счетов, ни квартиры, исполнительная служба найдет, как взыскать эти деньги. В таком случае гражданин будет всю жизнь жить с долгом при таком исполнительном производстве", – заявил адвокат Ростислав Кравец.

Избежать наказания не удастся

Если действующий закон не предусмотрел растаможку определенных категорий, добавляет адвокат, их владельцы могут обращаться в суд с заявлениями о нарушении прав, но шансов на выигрыш он дает крайне мало.

Читайте такжеПоследний компромисс: в Раде пролили свет на ситуацию с евробляхами"Я не думаю, что даже Европейский суд по правам человека встанет на сторону "евроблях", потому что их ввоз изначально был нарушением закона и злоупотреблением", – пояснил правозащитник.

Напомним, Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №4644-д, которым внесла изменения в Таможенный кодекс. Закон снизил штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен. После уплаты штрафа можно или вывезти авто за границу, или растаможить его в Украине.

Также мы сообщали, что растормаживать авто теперь можно через Дию: в Украине заработал онлайн-калькулятор растаможки авто. Калькулятор растаможки 2021 (Украина) пригодится всем, кто путается или просто не хочет высчитывать сам все налоги при растаможке автомобилей.