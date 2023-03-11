"Вместо блицкрига – блицутилизация": Данилов потроллил провалы оккупантов РФ

Ракеты и военная техника накапливалась оккупантами РФ десятилетиями, напомнил секретарь СНБО.

Алексей Данилов оценил потери провалы оккупантов РФ в Украине / Коллаж УНИАН, 24-я ОМБр

Российские оккупанты исчерпывают подготовленные ранее запасы вооружения, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Ракеты, военная техника накапливалась десятилетиями", — описал он в своем Twitter подготовку РФ к вторжению.

При этом секретарь СНБО Украины отметил, что вместо запланированной молниеносной атаки, оккупанты РФ терпят поражение в Украине.

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"Расчеты предусматривали блицкриг, а не блицутизацию. Коррупционная экономика не в состоянии обеспечить фронт, внешняя помощь для террористической России – вопрос первоочередного веса", — добавил Данилов.

Угроза нового наступления РФ

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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