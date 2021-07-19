Внедорожник разорвало на части: под Одессой в страшной аварии погиб чиновник

Авто разорвало от удара / Нацполиция

Под Одессой на трассе столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и зерновоз DAF. В результате погиб водитель первого авто.

Как сообщает Нацполиция Одесской области, ДТП произошло 19 июля возле села Бурдовка Раздельнянского района.

Правоохранители подчеркнули, что водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в грузовик, который остановился на разделительной полосе, чтобы пропустить автомобиль.

Левую переднюю сторону Toyota от удара разорвало. Водитель Land Cruiser скончался на месте.

По данным dtp.kiev.ua, погибшему было 50 лет и он чиновник автодора. Однако какого именно, не уточняется.

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"Водитель, выполняя опережение попутного транспорта, на полном ходу врезался в зерновоз, который пытался развернуться в сторону Одессы.

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У Toyota Land Cruiser разорвало всю левую переднюю сторону, водитель погиб мгновенно. У зерновоза поцарапана правая задняя сторона", – сказано в сообщении.

Отметим, что автомобиль зарегистрирован в Одесской области.

Напомним, под Львовом в селе Рясна-Руская 1 июля, около полуночи, произошло ДТП, в котором погиб 11-летний мальчик.

Как выяснилось, нетрезвый отец пустил за руль своего сына, а тот не справился с управлением. Известно, что покойного звали Денис.

По словам свидетелей, автомобиль в ночь трагедии ехал со скоростью более 100 километров.

По данным следствия, 35-летний отец и его 23-летний друг выпивали. За руль они посадили ребенка, который вез их домой. В то же время мужчины после аварии даже не вызвали полицию и медиков. Это сделал случайный свидетель аварии.