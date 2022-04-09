Военная катастрофа и новые зверства: РФ хочет добиться любой "победы" в Украине к 9 мая - CNN

Политические сроки войны могут привести к новым зверствам со стороны российских войск / Фото Reuters

Российские оккупационные войска в Украине попытаются добиться хоть какого-то ощутимого успеха в войне, который можно было бы представить как "победу" к 9 мая.

Такие задачи поставлены Кремлем российской армии, пишет CNN со ссылкой на двух европейских чиновников.

Россия отмечает праздник военным парадом на Красной площади и выступлением президента Владимира Путина. Официальные лица говорят, что за месяц до праздника Россия перегруппировывает и перебрасывает свои силы на юго-восток Украины с целью достижения какой-то региональной победы.

Один из чиновников отметил, что нехватка времени может привести к ошибкам российских войск, которые могут усугубиться проблемами логистики и моральными проблемами, с которыми они уже сталкиваются.

Второй европейский чиновник заявил, что политические сроки войны могут привести к "военной катастрофе". Но это также может привести к новым зверствам со стороны российских войск.

"Запах этих военных преступлений будет висеть над этими российскими вооруженными силами еще долгие годы", — отметил собеседник телеканала.

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Как сообщал Главред, российские военные перегруппировываются на востоке Украины и планируют продвигаться к Харькову. Об этом заявил начальник разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

По его словам, российские военные в первую очередь планируют наступать на Харьков.

"Они попытаются добить Мариуполь и только после этого могут попытаться инициативно наступать на Киев", - сказал Буданов.

Тем временем в Вашингтоне фиксируют признаки того, что Россия намерена набрать более 60 тыс. военных, чтобы пополнить свои резервы и мобилизовать их на новую фазу вторжения на территорию Украины. Информации относительно уровня боевой подготовки резервов на данный момент нет. Учитывая проблемы с логистикой и обеспечением, вряд ли они смогут быстро усилить военную группировку россиян на востоке, заявили в Министерстве обороны США.

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