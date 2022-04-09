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Россия собралась набрать 60 тысяч новых военных: в США не уверены, что они дадут бой Украине

9 апреля 2022, 05:07

В Пентагоне пока не могут предоставить оценку боеспособности дополнительных резервов РФ.

войска России у границ Украины
Россия собралась усилить группировки для войны с Украиной, но их боеспособность сомнительна - Пентагон / Reuters

В Вашингтоне фиксируют признаки того, что Россия намерена набрать более 60 000 военных, чтобы пополнить свои резервы и мобилизовать их на новую фазу вторжения на территорию Украины. Информации относительно уровня боевой подготовки резервов на данный момент нет. Учитывая проблемы с логистикой и обеспечением, вряд ли они смогут быстро усилить военную группировку россиян на востоке. Об этом заявили в Министерстве обороны США.

Как сообщает CNN, в Пентагоне рассказали, что в планах России – мобилизация 60 000 военных на войну с Украиной. Однако насколько удастся Москве набрать столько людей, обучить их и куда отправить, пока непонятно.

Читайте такжеУ Путина признали серьезные потери в войне с Украиной и "объяснили" отвод войск от Киева и ЧерниговаВ США не уверены в том, что существует "свежее подкрепление, полностью обученное, вооруженное" и которое может пополнить тактический группы понесших потери батальонов РФ.

Кроме того, полагают американцы, российские оккупанты не урегулировали проблемные вопросы, связанные с логистикой и обеспечением. Поэтому они вряд ли смогут быстро усилить свою военную группировку на востоке.

"Мы не верим, что в целом это будет быстрый процесс для них, учитывая потери, которые они понесли, и ущерб, нанесенный их боеготовности", - подчеркнули в Минобороны США.

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Война России против Украины

В Министерстве обороны Украины заявили о том, что Россия объявила о завершении так называемого "первого этапа" войны против украинского государства. Оккупационные войска по причине серьезных потерь были вынуждены отвести свои силы с Киевского и Черниговского направлений. Они проводят работу по перегруппировке и осуществят попытку полного захвата Донбасса. Харьков им вряд ли удастся оккупировать, поскольку нет достаточно ресурсов.

Советник руководителя Офиса президента сказал, что войска РФ попытаются взять в кольцо Вооруженные силы Украины на Донбассе. Однако их сценарий провалится. Враг не сможет продемонстрировать эффективных действий. Впрочем, легких боев тоже не будет.

В Генеральном штабе ВСУ полагают, что Россия осуществит попытку прорвать оборону Украины в направлении Донецкой и Луганской областей. Враг может попытаться пойти в атаку в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах. Причем противник может попробовать организовать наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое.

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