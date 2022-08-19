Военнообязанные оставят залог: детали оформления разрешений на рабочие поездки за границу

Военнообязанным разрешили выезд за границу / dpsu.gov.ua

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал подробности решения Кабинета министров Украины, которое позволит предпринимателям выезжать в рабочие командировки за границу.

Как написал он в своем Telegram-канале, с первого сентября оформить разрешение на выезд за границу можно будет на портале "Дія" в несколько кликов.

"Воспользоваться услугой смогут физические лица-предприниматели и юридические лица. Уехать из страны для рабочей командировки можно будет не дольше, чем на 7 дней", - написал Федоров.

Отмечается, что для подготовки к старту "єВідрядження" физические лица-предприниматели и юридические лица должны: подать налоговую отчетность, уплатить единый социальный взнос и за 7 дней до командировки внести 200 тыс. грн на счет Ощадбанка.

"Важно, чтобы средняя зарплата в компании была не менее 20 тыс. грн. Одновременно отправить в командировку предприятие сможет не более 10% сотрудников", - добавил министр.

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Напомним, 19 августа Кабинет министров разрешил с 1 сентября 2022 года выезд за границу на срок до 7 дней не более 10 работников экспортно ориентированных компаний, в которых средняя заработная плата не меньше 20 тыс. грн и отсутствует задолженность по налогам и сборам перед бюджетом.

Ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Кроме того, Верховная Рада продлила военное положение, которое продолжается с 05:30 25 мая еще на 3 месяца – до 23 августа.

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