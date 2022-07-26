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Военный эксперт пояснил, почему у оккупантов в боях в ВСУ на Юге осталось всего два плана действий

26 июля 2022, 01:32

Сейчас, по словам военного эксперта, создаются основы для контрнаступления украинской армии ‒ и, соответственно, на россиян оказывается все большее давление.

Херсонская область, ВСУ
Военный эксперт пояснил, почему у оккупантов в боях в ВСУ на Юге осталось всего два плана действий / коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты на южном направлении за прошедшие сутки без особого успеха пытались атаковать позиции украинской армии. Однако, от тактики "прогрызания" украинской обороны они не откажутся. Об этом в комментарии "24 каналу" заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Сейчас, по его словам, создаются предпосылки для контрнаступления украинской армии ‒ и, соответственно, на россиян оказывается все большее давление. По мнению эксперта, у вражеских войск на сегодня остается два выхода из сложившейся на фронте ситуации:

  • отступать;
  • сдаваться в плен.

У большинства оккупантов, добавляет Мусиенко, все еще остаются ресурсы для сопротивления, однако благодаря слаженным действиям украинской армии вражеские силы активно уничтожаются.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сообщал о том, что система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украину.

По словам эксперты, пока не закончится украино-российская война, не только Киев, но и вся Украина будет жить с постоянным ощущением опасности.

"У нас ракеты летают по всей территории Украины. Мы пытаемся их сбивать имеющимися средствами ПВО, но они у нас еще с советских времен и вообще не предназначены для противоракетной обороны. Вся Украина живет в таком режиме, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время", — объяснил он.

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Автор: Егор Бунин
война в Украине новости Украины Александр Мусиенко война России и Украины
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