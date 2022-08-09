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Военный эксперт пояснил, почему удары ВСУ по Каховскому мосту опасны для оккупантов

9 августа 2022, 02:03

Недавно ВСУ нанесли удар по Антоновскому и Каховскому мостах Херсонской области. И, как говорит эксперт Александр Мусиенко, это очень опасно для оккупантов.

ВСУ, взрыв, мост
Военный эксперт пояснил, почему удары ВСУ по Каховскому мосту опасны для оккупантов/ коллаж фото УНИАН и скришнот из видео

Оккупантам атака ВСУ на Каховский мост грозит окончательным разрушением логистических связей их херсонской группировки. Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко объяснил в эфире национального телемарафона в слоте "1+1".

"ВСУ уже не впервые ударили по Каховскому мосту, впервые было еще раньше, но тогда были незначительные повреждения, которые удалось россиянам восстановить. Особенность Каховского моста в том, что там рядом дамба, Каховская ГЭС, поэтому нужно проводить деликатную, ювелирную работу по его выведению из строя, что мы увидели на этом примере, как сделали наши защитники, не повредив никоим образом ГЭС, а фактически только конструкцию моста, это очень важно, потому что этот мост оставался фактически единственным, вместе с понтонными переправами и той несчастной паромной переправой, которую сделали российские силы возле Херсона, после выведения из строя железнодорожного моста и Антоновского моста", — отметил он.

По словам эксперта, очень важно разрушать в дальнейшем логистическое обеспечение группировки российских сил, чтобы у них не было возможности накапливать свои силы, боеприпасы и оружие на правобережье Херсонщины.

"То есть в этом на сегодняшний день заключается стратегия. Первое – это разрушить переправы, сорвать логистику. Второе – это обессиливать и истощать группировку российских войск. Третье – учитывая поддержку движения сопротивления на оккупированных территориях, и действия партизан, это из-за максимально нелояльного населения продолжать сопротивление. И таким образом создавать там и огненное и информационно-психологическое давление на войска противника, что на сегодняшний день удается делать украинским силам", — подытожил специалист.

Напомним, ранее ночью, 8 августа, высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках разных районах города Мелитополя. По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники и более 100 русских солдат. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Кроме того, вчера Вооруженные силы Украины на Юге уничтожили российский склад боеприпасов, танк Т-62 и десятки россиян. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

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Автор: Егор Бунин
новости Херсона Александр Мусиенко новости Новой Каховки война России и Украины
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