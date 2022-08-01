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Закрывать или открывать окна при обстрелах - совет от военного эксперта

1 августа 2022, 01:32

Как говорит военный эксперт Олег Жданов, окна вылетают практически сразу же при обстрелах - особенно если они старого образца с тонкими стеклами.

Дом, окна
Закрывать или открывать окна при обстрелах: совет от военного эксперта / коллаж УНИАН

Если во время обстрела русскими оккупантами в квартире закрыты окна, то взрывной волной они сразу же будут выбиты. Если же окна будут открыты, то стекло останется целым, но ударная волна попадет в квартиру и наделает бед. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире своего YouTube-канала.

"Имеет большое значение – открытые окна или нет. Если на момент взрыва окна закрыты, то избыточное давление ударной волны просто сносит эти окна, как препятствие на своем пути. Поскольку они не предназначены для сдерживания таких больших ударов, иногда даже стены дают трещины от взрывной волны, если она недалеко, а иногда рушатся. Но окна вылетают сразу же при небольшом влиянии, особенно если это окна старого образца с тонким стеклом", – пояснил военный эксперт

Лучше всего, как говорит Жданов, будет заклеить окна клейкой лентой крест-накрест. И тогда ударная волна измельчит стекло, но его обломки не разлетятся и никого не ранят.

"Лучше заклеить стекло, как во время войны, — крест-накрест. В этом случае вы создадите эффект триплекса, то есть стекла, покрытого пленкой, и стекло измельчится от ударной волны, но не разлетится обломками, которые могут ранить вас. Оно может остаться вот на этом скотче, который вы наклеите на стекло, и тем самым создать меньше опасности ранения людей", – подытожил он.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сообщал о том, что система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украину.

По словам эксперты, пока не закончится украино-российская война, не только Киев, но и вся Украина будет жить с постоянным ощущением опасности.

"У нас ракеты летают по всей территории Украины. Мы пытаемся их сбивать имеющимися средствами ПВО, но они у нас еще с советских времен и вообще не предназначены для противоракетной обороны. Вся Украина живет в таком режиме, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время", — объяснил он.

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Автор: Егор Бунин
обстрелы Олег Жданов новости Украины война России и Украины
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