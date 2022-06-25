Военный эксперт рассказал, как мирным жителям можно спастись от артиллерийских обстрелов

Военный эксперт рассказал, как можно спастись от артиллерийских обстрелов / коллаж УНИАН и ua.depositphotos.com

Во время артиллерийских обстрелов не получается объявить воздушную тревогу (как это бывает при ракетных обстрелах), поскольку их не может отследить система ПВО. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в очередном видео Youtube-канале.

"Когда летят ракеты, тогда подается сигнал воздушной тревоги. Потому что пуски этих ракет может обнаружить система ПВО. И они летят с большого расстояния. Даже иногда не успевают подать сигнал воздушной тревоги. Артиллерию вы не отследите. Артиллерия выехала на позиции, развернулась, дала залп, свернулась и уехала, все. Вы идете по улице, бах и прилет нескольких снарядов. В этом огромная проблема, вся сложность в плане предупреждения населения в случае ударов артиллерии", ‒ сказал эксперт.

Жданов также предложил возродить старую, времен Второй мировой войны практику ‒ оставлять предупреждающие надписи на стенах (чтобы помочь людям уберечься от обстрелов).

"Надписи на стенах ‒ мол, во время артиллерийского обстрела эта сторона улицы более безопасна, когда вы прикрыты зданием. Если вы идете по той стороне улицы, где снаряд прилетает и ударяет фасадную стенку здания, вы сразу же попадаете в зону поражения осколков. Причем не только от снаряда, но и от стены, в которую попал снаряд. Они падают прямо вам на голову. А если вы идете под зданием со стороны улицы, где снаряд ударяет в тыльную сторону здания, то правило двух стен (а стен может оказаться больше) дает вам шанс на то, что снаряд не пробьет здание и вы не получите камень на голову от обломков этой стены. А тем более вас не достанут осколки, которые образуются при разрыве снарядов", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее была информация о том, что армия оккупантов понесла громадные потери на Юге в после контратаки украинской армии. Соответственно, русские агрессоры вынуждены были отступить и им пришлось занять оборону на очень невыгодных рубежах в районе села Костромка.

Кроме того, стало известно, что в тылу оккупантов на Херсонщине украинцы подстерегли в засаду и уничтожили российский КамАЗ-Тайфун, в котором было полно русских.

До того военный эксперт Олег Жданов говорил ‒ оккупанты торопятся занять позиции, обустроить военные базы. И потом закрепиться на Херсонщине. Но для этого нужны реально годы ‒ поэтому агрессоры, говорит Жданов, ничуть не успеют достичь таких целей.

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