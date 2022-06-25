Военный эксперт рассказал, как мирным жителям можно спастись от артиллерийских обстрелов

Как говорит военный эксперт Олег Жданов, мирным жителям ради спасения от обстрелов из артиллерии нужно возродить практику времен Второй мировой.
Во время артиллерийских обстрелов не получается объявить воздушную тревогу (как это бывает при ракетных обстрелах), поскольку их не может отследить система ПВО. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в очередном видео Youtube-канале.
"Когда летят ракеты, тогда подается сигнал воздушной тревоги. Потому что пуски этих ракет может обнаружить система ПВО. И они летят с большого расстояния. Даже иногда не успевают подать сигнал воздушной тревоги. Артиллерию вы не отследите. Артиллерия выехала на позиции, развернулась, дала залп, свернулась и уехала, все. Вы идете по улице, бах и прилет нескольких снарядов. В этом огромная проблема, вся сложность в плане предупреждения населения в случае ударов артиллерии", ‒ сказал эксперт.
Жданов также предложил возродить старую, времен Второй мировой войны практику ‒ оставлять предупреждающие надписи на стенах (чтобы помочь людям уберечься от обстрелов).
"Надписи на стенах ‒ мол, во время артиллерийского обстрела эта сторона улицы более безопасна, когда вы прикрыты зданием. Если вы идете по той стороне улицы, где снаряд прилетает и ударяет фасадную стенку здания, вы сразу же попадаете в зону поражения осколков. Причем не только от снаряда, но и от стены, в которую попал снаряд. Они падают прямо вам на голову. А если вы идете под зданием со стороны улицы, где снаряд ударяет в тыльную сторону здания, то правило двух стен (а стен может оказаться больше) дает вам шанс на то, что снаряд не пробьет здание и вы не получите камень на голову от обломков этой стены. А тем более вас не достанут осколки, которые образуются при разрыве снарядов", ‒ подытожил он.
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Напомним, ранее была информация о том, что армия оккупантов понесла громадные потери на Юге в после контратаки украинской армии. Соответственно, русские агрессоры вынуждены были отступить и им пришлось занять оборону на очень невыгодных рубежах в районе села Костромка.
Кроме того, стало известно, что в тылу оккупантов на Херсонщине украинцы подстерегли в засаду и уничтожили российский КамАЗ-Тайфун, в котором было полно русских.
До того военный эксперт Олег Жданов говорил ‒ оккупанты торопятся занять позиции, обустроить военные базы. И потом закрепиться на Херсонщине. Но для этого нужны реально годы ‒ поэтому агрессоры, говорит Жданов, ничуть не успеют достичь таких целей.
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