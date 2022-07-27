Военный эксперт пояснил, почему украинцы не имеют права впадать в иллюзии насчет русских оккупантов/ bundeswehr de, president.gov.ua

ВСУ наносят меткие удары по складам боеприпасов россиян и уничтожают военную технику врага. Но ошибочно полагать, что ресурсы российской армии близки к полному иссяканию. Такое мнение "24 каналу" высказал известный военный эксперт Петр Черник.

По его словам, оккупанты действительно несут большие потери как в живой силе, так и в технике. Однако, подчеркнул Черник, не стоит недооценивать боеспособность врага.

"Мы не имеем права впасть в две смертельные иллюзии: что победа будет вот-вот и что противник исчерпал свои ресурсы", – подчеркнул он

По словам Черника, в России действительно заканчиваются качественные ракеты.

"Но ломового железа – танков и артиллерии, которая может уничтожать и убивать – у них еще много. И так похоже, что московский империализм не собирается сдаваться", – подытожил он.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сообщал о том, что система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украину.

По словам эксперты, пока не закончится украино-российская война, не только Киев, но и вся Украина будет жить с постоянным ощущением опасности.

"У нас ракеты летают по всей территории Украины. Мы пытаемся их сбивать имеющимися средствами ПВО, но они у нас еще с советских времен и вообще не предназначены для противоракетной обороны. Вся Украина живет в таком режиме, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время", — объяснил он.

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