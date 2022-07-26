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Военный эксперт спрогнозировал, когда Украина получит американские самолеты

26 июля 2022, 19:31

Как говорит известный военный эксперт Петр Черник, в практике военно-технического сотрудничества есть неписаное правило насчет передачи оружия.

Истребитель, США
Военный эксперт спрогнозировал, когда Украина получит американские самолеты / https://ua.depositphotos.com/

Американские самолеты в распоряжении украинской армии появятся в середине осени нынешнего года. Об этом заявил известный военный эксперт Петр Черник в эфире "Радио НВ".

"В практике военно-технического сотрудничества есть неписаное правило, подчеркиваю, неписаное правило. Если говорят, что дадут, значит, уже дали. А теперь давайте каждый слушатель сам интерпретирует мои слова как таковые. Моя версия, здесь опять-таки немного философии, что середина осени, у нас есть абсолютно все основания полагать, что появится серьезная авиация", — отметил он.

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Напомним, ранее польское государство уже передало Украине практически все запчасти и боевой комплект для истребителей МиГ-29. Такой шаг поможет восстановить военные самолеты, которые есть в наличии у Киева.

До того президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия ни в одной из войн не теряла столько авиации, как в ходе полномасштабной войны против украинского государства. На тот момент ВСУ уничтожили 200 российских боевых самолетов.

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Автор: Егор Бунин
новости Украины война России и Украины
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