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Военный эксперт спрогнозировал, остановятся ли русские добровольцы в Шебекино

Дмитрий Видоменко
10 июня 2023, 01:35
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Оптимальный вариант для белгородского ополчения – двигаться в сторону Белгорода, считает Роман Свитан.
Русские добровольцы, Свитан
Русские добровольцы, Свитан / коллаж Главред, фото t.me/legionoffreedom и скриншот из видео

Русские добровольцы должны занять Шебекино, а потом должны будут двигаться на Белгород. Об этом в интервью Главреду заявил полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Ополченцы возьмут Шебекино. Если не брать этот город, тогда и не нужно было заходить в Белгородскую область. После Шебекино нужно будет двигаться на Белгород. Любой областной центр замыкает на себе весь регион. Именно поэтому россияне после взятия Донецка и Луганска стремились захватить Херсон, Запорожье и пытались наступать на Харьков. Оптимальный вариант для белгородского ополчения – двигаться в сторону Белгорода, выход к городу должен стать их оперативной задачей", ‒ сказал он.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Стратегическая задача для Украины ‒ добиться развала России, говорит Свитан, а оперативная ‒ заход в Белгород или пригород тамошний.

"Если стратегическая задача – развал России, то оперативная – заход в Белгород или пригород Белгорода. Достаточно будет зайти в черту города и уже можно будет говорить, что он взят. Нужно зайти в Белгород и физически установить контроль над городом", ‒ сказал он.

Смотрите на видео интервью Романа Свитана Главреду:

Операция ополченцев России в Белгородской области

Русский добровольческий корпус (РДК) 1 июня объявил о второй фазе военной операции в Белгородской области.

Бойцы сообщили, что ведут бои в направлении города Шебекино. В тот же день пропагандисты РФ заявили о военных столкновениях на границе России и Украины, а также "атаки танками" шебекинского МАПП.

Позже в РДК заявили о нанесении удара Градами по зданию МВД в Шебекино. Бойцы Легиона Свободы России (ЛСР), которые также работают на Белгородщине, показали, как уничтожают технику оккупантов РФ.

Также в ЛСР сказали, что российские ополченцы ведут бои в предместье Шебекино – Новой Таволжанке и Титовке.

4 июня Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус заявили, что с боями зашли в пригород Шебекино.

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