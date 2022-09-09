Волхов Яр на Харьковщине освободили от оккупантов РФ и подняли украинский флаг

Волхов Яр освобожден от оккупации РФ / Скриншот

Село Волхов Яр в Харьковской области освобождено Вооруженными силами Украины от российских оккупантов.

Об этом сообщило Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины в Facebook.

"Харьковщина. Волохов Яр – наш", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в населенном пункте уже поднят украинский флаг.

Более 1000 кв км освобождено от оккупантов в последние несколько дней, добавили в Нацгвардии.

Напомним, ранее город Балаклея Харьковской области освобожден бойцами Вооруженных сил Украины от российских оккупантов.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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