"Воскресших" пчел "забыли" на складе Укрпочты: владельцы не хотят их забирать

Пчелы застряли на Укрпточте / Facebook / Виталий Глагола

В Укрпочте пожаловались, что смогли "оживить" пчел, которые якобы погибли во время перевозки, но теперь владелец отказывается их забирать. Поэтому 48 ящиков с живыми насекомыми вторые сутки находятся на складе почты.

В Закарпатской дирекции Укрпочты отметили, что отправители трижды были в отделении и видели живых пчел, сообщает 24 канал. Тем не менее пчел никто до сих пор не забрал.

Сообщается, что Укрпочта проинформировала отправителей о том, что им необходимо убрать коробки с пчелами. Это нужно сделать как можно скорее, ведь Укрпочта не имеет возможности содержать насекомых в надлежащих условиях. Сейчас насекомые находятся в 48 ящиках на складе отделения Укрпочты в городе Иршава.

"Поскольку в личной коммуникации пчеловоды не реагируют на просьбы работников компании, Укрпочта публично призывает отправителей забрать пчелопакеты и обеспечить надлежащие условия содержания", – отметили в Укрпочте.

В то же время владелец пчел рассказал корреспонденту ТСН, что хоть пчелы еще гудят, свою роль они уже не будут выполнять.

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