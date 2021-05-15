"Воскресших" пчел "забыли" на складе Укрпочты: владельцы не хотят их забирать

Сейчас насекомые находятся в 48 ящиках на складе отделения Укрпочты в городе Иршава. Хозяева не спешат их забирать.
В Укрпочте пожаловались, что смогли "оживить" пчел, которые якобы погибли во время перевозки, но теперь владелец отказывается их забирать. Поэтому 48 ящиков с живыми насекомыми вторые сутки находятся на складе почты.
В Закарпатской дирекции Укрпочты отметили, что отправители трижды были в отделении и видели живых пчел, сообщает 24 канал. Тем не менее пчел никто до сих пор не забрал.
Сообщается, что Укрпочта проинформировала отправителей о том, что им необходимо убрать коробки с пчелами. Это нужно сделать как можно скорее, ведь Укрпочта не имеет возможности содержать насекомых в надлежащих условиях. Сейчас насекомые находятся в 48 ящиках на складе отделения Укрпочты в городе Иршава.
"Поскольку в личной коммуникации пчеловоды не реагируют на просьбы работников компании, Укрпочта публично призывает отправителей забрать пчелопакеты и обеспечить надлежащие условия содержания", – отметили в Укрпочте.
В то же время владелец пчел рассказал корреспонденту ТСН, что хоть пчелы еще гудят, свою роль они уже не будут выполнять.
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Что известно о мертвых пчелах
- 11 мая в Закарпатской области произошел трагический инцидент – во время перевозки погибли 8 миллионов пчел. Это произошло из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания внутри авто.
- Пчеловоды обратились в полицию и заявили, что будут судиться с Укрпочтой. Общая рыночная стоимость насекомых, которых везли грузовиком, составляет около 500 тысяч гривен.
- Однако уже 13 мая руководитель Укрпочты Игорь Смилянский заявил, что более чем в 100 из 300 ящиков пчелы "воскресли".
- "Насекомые, которые еще вчера казались мертвыми, вероятно, находились в стадии угнетения или покоя. Сейчас насекомые восстанавливают активность", ‒ говорится в сообщении.