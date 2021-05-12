Укрпочта попала в громкий скандал из-за гибели пчел

Укрпочта угодила в скандал из-ща гибели пчел / Фото Facebook Укрпошти

Во время перевозки в грузовике Укрпочты погибли 8 миллионов пчел, которых отправили из Закарпатской области, сообщил журналист СТБ Виталий Глагола сообщил в Facebook со ссылкой на пчеловодов.

Как уверяют предполагаемые пострадавшие, накануне они выслали матки, пчел и расплод из Иршавы заказчику в Виноградов. 11 мая пчел насекомых нашли мертвыми в Ужгороде, куда груз прибыл через несколько часов после отправки. Работники Укрпочты якобы везли пчел в грузовике Hyundai без запасов кислорода и отсеков для проветривания.

По их словам, стоимость всех погибших пчел на рынке составляла около 500 тысяч гривен. После произошедшего отправители обратились в полицию и заявили о намерении подать в суд из-за причиненного ущерба.

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Сегодня Укрпочта отреагировала на намерение пчеловодов из Закарпатья судиться по причине гибели 8 млн пчел, которых компания перевозила в обычном грузовике, говорится в официальном заявлении на сайте Укрпочты.

"Нам очень жаль, что так произошло, однако перевозка пчел происходила по установленным правилам: пчелы были размещены в деревянных ящиках с вентиляционными отверстиями, в грузовике также есть доступ к воздуху. Степень ответственности и вопрос компенсации будут определены после выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

Также компания заявила о том, что прекратит предоставлять услугу перевозки насекомых в 2022 году.

"Учитывая ранее заявленные планы, текущий случай и то, что обработка таких грузов автоматическими сортировочными линиями невозможна, в следующем году компания прекратит предоставление этой услуги", - добавили в пресс-службе.