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Укрпочта попала в громкий скандал из-за гибели пчел

12 мая 2021, 18:26
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11 мая пчел насекомых нашли мертвыми в Ужгороде, куда груз прибыл через несколько часов после отправки.

Укрпочта угодила в скандал из-ща гибели пчел / Фото Facebook Укрпошти

Во время перевозки в грузовике Укрпочты погибли 8 миллионов пчел, которых отправили из Закарпатской области, сообщил журналист СТБ Виталий Глагола сообщил в Facebook со ссылкой на пчеловодов.

Как уверяют предполагаемые пострадавшие, накануне они выслали матки, пчел и расплод из Иршавы заказчику в Виноградов. 11 мая пчел насекомых нашли мертвыми в Ужгороде, куда груз прибыл через несколько часов после отправки. Работники Укрпочты якобы везли пчел в грузовике Hyundai без запасов кислорода и отсеков для проветривания.

По их словам, стоимость всех погибших пчел на рынке составляла около 500 тысяч гривен. После произошедшего отправители обратились в полицию и заявили о намерении подать в суд из-за причиненного ущерба.

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Сегодня Укрпочта отреагировала на намерение пчеловодов из Закарпатья судиться по причине гибели 8 млн пчел, которых компания перевозила в обычном грузовике, говорится в официальном заявлении на сайте Укрпочты.

"Нам очень жаль, что так произошло, однако перевозка пчел происходила по установленным правилам: пчелы были размещены в деревянных ящиках с вентиляционными отверстиями, в грузовике также есть доступ к воздуху. Степень ответственности и вопрос компенсации будут определены после выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

Также компания заявила о том, что прекратит предоставлять услугу перевозки насекомых в 2022 году.

"Учитывая ранее заявленные планы, текущий случай и то, что обработка таких грузов автоматическими сортировочными линиями невозможна, в следующем году компания прекратит предоставление этой услуги", - добавили в пресс-службе.

  • Ранее Главред писал о том, что из-за повышения тарифов на доставку пенсий Укрочтой, расходы Пенсионного фонда увеличились на 275,6 млн грн в год, сообщают в Минсоцполитики.
  • По информации ведомства, после 1 сентября, когда большинство пенсионеров перейдут на обслуживание в банки, а оператора доставки будут выбирать путем тендера, дополнительных расходов не ожидается.
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