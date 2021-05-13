Чудо из чудес: начали "воскресать" пчелы, погибшие в грузовике Укрпочты

Начали "воскресать" пчелы, погибшие в грузовике Укрпочты/ УНИАН

Скандал с массовой смертью пчел в грузовике Укрпочты получил продолжение. Оказывается, часть насекомых сумела ожить. Об этом рассказал глава госкомпании Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

А на сайте почты даже появилось видео подтверждение "воскрешения" закарпатских пчел.

"Вчера, практически все СМИ сообщили, что по вине Укрпочты погибло 8 миллионов пчел. Отдельная тема - кто успел посчитать их трупы (8 миллионов секунд = 92 дня) и чья вина, но оставим это за скобками, пока идет расследование. Важно другое ‒ сегодня уже 118 ящиков пчел вашими и нашими усилиями (молитвами) воскресли, и это не шутка", ‒ написал он.

"Так что, если кому что надо воскресить, я не знаю ‒ веру в светлое будущее, экономику Украины или что-то еще ‒ обращайтесь", ‒ сыронизировал Смелянский.

Как рассказали в пресс-службе Укрпочты, в 118 ящиках из 300, которые прибыли в Иршавское отделение, все пчелы оказались живыми.

"Насекомые, которые еще вчера казались мертвыми, вероятно, находились в стадии угнетения или покоя. Сейчас насекомые восстанавливают активность", ‒ говорится в сообщении.

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