Чудо из чудес: начали "воскресать" пчелы, погибшие в грузовике Укрпочты

На официальном канале Укрпочты в YouTube появилось видео того, как якобы погибшие накануне в грузовике пчелы начали оживать и недвусмысленно жужжать.
Скандал с массовой смертью пчел в грузовике Укрпочты получил продолжение. Оказывается, часть насекомых сумела ожить. Об этом рассказал глава госкомпании Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.
А на сайте почты даже появилось видео подтверждение "воскрешения" закарпатских пчел.
"Вчера, практически все СМИ сообщили, что по вине Укрпочты погибло 8 миллионов пчел. Отдельная тема - кто успел посчитать их трупы (8 миллионов секунд = 92 дня) и чья вина, но оставим это за скобками, пока идет расследование. Важно другое ‒ сегодня уже 118 ящиков пчел вашими и нашими усилиями (молитвами) воскресли, и это не шутка", ‒ написал он.
"Так что, если кому что надо воскресить, я не знаю ‒ веру в светлое будущее, экономику Украины или что-то еще ‒ обращайтесь", ‒ сыронизировал Смелянский.
Как рассказали в пресс-службе Укрпочты, в 118 ящиках из 300, которые прибыли в Иршавское отделение, все пчелы оказались живыми.
"Насекомые, которые еще вчера казались мертвыми, вероятно, находились в стадии угнетения или покоя. Сейчас насекомые восстанавливают активность", ‒ говорится в сообщении.
Читайте такжеПчелы прервали матч чемпионата мира
Напомним, ранее сообщалось:
- Как сообщил 12 мая журналист канала СТБ Виталий Глагола со ссылкой на пчеловодов - во время перевозки в грузовике Укрпочты погибли 8 миллионов пчел, которых отправили из Закарпатской области.
- Как уверяют предполагаемые пострадавшие, накануне они выслали матки, пчел и расплод из Иршавы заказчику в Виноградов. 11 мая пчел насекомых нашли мертвыми в Ужгороде.
- Работники Укрпочты якобы везли пчел в грузовике Hyundai без запасов кислорода и отсеков для проветривания.