Война может продолжаться еще до года: эксперт озвучил хороший сценарий / УНИАН, скриншот

Хороший сценарий развития украино-российской войны предполагает, что боевые действия могут продолжаться еще около года. Такое мнение высказал директор "Центра исследований армии, конверсии и разоружения" Валентин Бадрак, сообщает "РБК-Украина".

"Если бы Запад пошел на полноценное обеспечение оружием, то мы смогли бы выбить вражеские силы до уровня 24 февраля 2022 года. Именно об этом говорил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время мадридского саммита. И именно это является ориентиром и установкой, которая обсуждается", - отметил Бадрак.

Однако, говорит эксперт, в случае если уже в ближайшее время не начнутся мощные поставки западного оружия ВСУ, то украино-российская война может продлиться годами.

"Тогда она будет идти на истощение и будет продолжаться до того момента, пока силы обороны будут способны обороняться или пока не произойдет каких-то изменений внутри самой России. Потому что когда количество погибших россиян превысит 100 тысяч, то, мне кажется, что их общество уже может как-то отреагировать", ‒ подытожил он.

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Угроза применения Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому РФ может перейти к применению тактического ядерного оружия. По словам украинского гаранта, мировые политики ведут подготовку к такому возможному сценарию. При этом ситуация с угрозами Москвы может привести к тому, что появятся новые ядерные державы.

Позднее генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг считает, что угроза ядерного удара со стороны РФ присутствует. Впрочем, если Россия, которая все же признает, что ядерная война не будет выигрышной, пойдет на реализацию такого шага, конфликт будет носить совсем другой характер.

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