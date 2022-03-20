Война в Украине может зайти в тупик - The Washington Post

Война в Украине может затянуться / Reuters

ВС РФ несут потери в живой силе и технике, и до сих пор не достигли ни одной из первоначально поставленных целей. Линия фронта едва продвинулась за неделю, "русских убивают и ранят со скоростью до 1 тыс/день по оценкам западной разведки", пишет The Washington Post.

Также отмечается, что ВС РФ близки к "кульминационной точке" наступления (т.е., достигли предела возможностей для ведения войны).

При отсутствии прогресса кампания РФ может вскоре стать неустойчивой, продвижение будет невозможно из-за нехватки живой силы, припасов, амуниции.

Эксперты отмечают, что решающую роль в определении исхода войны сыграют следующие 2 недели.

Ситуация изменится, если ВС РФ захватят Мариуполь, высвободив силы для наступления в другом месте.

"У РФ нет ресурсов - нужно нарастить военную поддержку Украины", - утверждает эксперт Центр анализа европейской политики Бен Ходжес.

"ВС РФ все еще имеют превосходство в численности и технике - РФ может переломить ситуацию, если пополнит силы и припасы", - добавила его коллега Линдли-Френч.

Читайте такжеБеларусь вывезла своих дипломатов из Украины, войска пытаются пересечь границуНапомним, белорусские войска подходят к границе и попытаются ее перейти. Территорию Украины уже покинули белорусские дипломаты.

Читайте также: