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Возле Северодонецка остановили авангард оккупантов, город не в облоге

27 мая 2022, 16:09

Российские военные контролируют 2/3 периметра города, ситуация тяжелая.

ВСУ остановили возле Северодонецка авангард оккупантов / Reuters, Луганская ОВГА

Украинский город Северодонецк в Луганской области не находится в облоге, однако 2/3 периметра населенного пункта пребывают под контролем вражеских войск. Украинским военным удается отбивать многочисленные атаки оккупантов. Об этом заявил глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк.

Он заявил, что ВСУ остановили авангард рашистов, которые пытались прорваться в Северодонецк.

"Все-таки ситуация довольно напряженная. Почти 2/3 по периметру города заняты врагом и город находится в такой жесткой обороне", - сказал Александр Стрюк.

Последние несколько дней город подвергается интенсивным обстрелам.

"Непрерывные обстрелы по жилым кварталам, по инфраструктуре города. Обстреливается наше химическое предприятие "Азот", к сожалению, есть и жертвы среди мирного населения, и среди сотрудников "Азота". К сожалению, ситуация очень тяжелая", - добавил Стрюк.

В городе в результате обстрелов оккупантов повреждено 90% жилого фонда, 60% придется восстанавливать полностью.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в Северодонецк прорвалась вражеская ДРГ и заняла позиции в отеле "Мир". ВСУ удалось выбить оккупантов и отбить атаку. Оккупанты продолжают наступление на город с разных направлений.

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Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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