Рашисты обстреливают все машины, которые едут из Северодонецка: город хотят захватить

Российские войска обстреливают Северодонецк из артиллерии, минометов и авиации.
Российские оккупанты расстреливают все автомобили, которые пытаются покинуть Северодонецк. Рашисты не покидают попыток полностью захватить город. Об этом заявил председатель военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире национального телемарафона.
Оккупанты безжалостно открывают огонь по гражданским автомобилям и даже тем, которые обозначены красными крестами.
"Они пытаются обстреливать любые машины, которые хотят покинуть город. К сожалению, это так. Поэтому прибегаем к каким то хитростям, чтобы сделать это (провести эвакуацию - Главред) максимально безопасно", – сказал Александр Стрюк.
Он добавил, что мощность обстрелов со стороны рашистов возросла. Они применяют артиллерию, минометы и даже авиацию. Под обстрелами находятся жилые кварталы, промышленные районы и завод "Азот".
Они пытаются отрезать город от великой Украины, но пока им не удается этого сделать.
"Враг пытался атаковать город с разных флангов, заходить с одной стороны города, с другой. Пытаются найти слабое место и через него зайти в город", - сказал Александр Стрюк.
Следует отметить, что эвакуироваться из города пытается малый процент жителей, большинство остается в укрытиях.
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Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.
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Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.
В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.
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