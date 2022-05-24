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Уничтожают все вокруг: Северодонецк превращается в руины, ситуация ухудшается

24 мая 2022, 21:58

Становится только хуже. То, что делают рашисты - это трудно описать словами, заявил глава ОГА Сергей Гайдай.

Ситуация на Луганщине ухудшается - Гайдай / facebook.com/odalug

Рашисты значительно усилили обстрелы Луганской области. Северодонецк превращается в руины из-за постоянных авиаударов, говорится в заявлении главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Становится только хуже. То, что делают рашисты - это трудно описать словами. Орки убивают наши города, уничтожают все вокруг. Северодонецк - едва жив. Областной центр забросали авиабомбами", - рассказал Гайдай.

При этом он подчеркнул, что трасса Лисичанск-Бахмут, по которой осуществляется эвакуация полностью простреливается. Там уже работают вражеские ДРГ.

"Россия стянула в область безумное количество бойцов и техники. На оккупированных территориях орки держат наготове вертолеты и тяжелое оружие", - добавил глава Луганской ОВА.

Ситуация на Донбассе ухудшается

Ранее сообщалось, что на Донбассе российские захватчики пытаются массово наступать на разных направлениях. В частности, россияне хотят прорвать оборону защитников Украины и выйти на административные границы Луганской области.

Напомним, ранее в МВД рассказали, что война в Украине переходит в затяжную фазу, впереди нас ждет очень тяжелый месяц битвы за Донбасс. Боевые действия в нашем государстве могут затянуться на месяцы, заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

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обстрелы новости Луганска военная агрессия РФ Сергей Гайдай
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