Хотят прорваться в ряд городов и занять Луганщину: оккупанты массово наступают на Донбассе – Генштаб

Оккупанты массово наступают на Донбассе – Генштаб/ Reuters

На Донбассе российские захватчики пытаются массово наступать на разных направлениях. В частности, россияне хотят прорвать оборону защитников Украины и выйти на административные границы Луганской области.

Враг на Северодонецком направлении пытается наступать в сторону Северодонецка, сопровождая продвижение войск огнем артиллерии. Там продолжаются тяжелые боевые действия. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке за 24 мая.

На Бахмутском направлении российские захватчики наступают в районах населенных пунктов Липовое и Белогоровка.

"На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты осуществляли удары штурмовой и армейской авиацией. В то же время противник не прекращает минометных и артиллерийских обстрелов позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески и Марьинка", – говорится в сводке Генштаба.

Противник активизировал ведение боевых действий на Лиманском направлении. Захватчики пытаются наступать в сторону города Лиман, задействуя также артиллерию и авиацию.

Читайте такжеНацгвардеец взял в плен начштаба танкового батальона РФ и едва не погиб, спасая подчиненныхКроме этого, российские войска обстреляли артиллерийским огнем украинских защитников в районе населенного пункта Циркуны на Харьковщине. Также они провели разведку боем в районе населенного пункта Пасеки, однако понесли потери и отошли.

"На Донецком направлении враг нанес авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Краматорск, Лиман и Славянск", – добавляют в Генштабе.

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Напомним, ранее в МВД рассказали, что война в Украине переходит в затяжную фазу, впереди нас ждет очень тяжелый месяц битвы за Донбасс. Боевые действия в нашем государстве могут затянуться на месяцы, заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

Ранее сообщалось, что боец Нацгвардии Украины взял в плен начштаба танкового батальона РФ и едва не погиб, спасая подчиненных. Штаб-сержант приказал своим бойцам спрятаться от обстрелов оккупантов, а сам остался на позиции, где получил ранение.

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