Произошло то, чего Путин боялся больше всего: Столтенберг назвал самый большой просчет президента РФ

Российский диктатор просчитался и не достиг своих целей в Украине, заявил генсек Альянса.
Российский президент Владимир Путин не достиг поставленных целей в Украине. Он не рассчитывал, что его армии придется воевать так долго.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Укринформ.
"Россия не достигла своих целей в Украине. Был план краткосрочной военной операции, но произошла очень затратная для России война", – подчеркнул Столтенберг.
Он оценил неудачи российских войск в Украине и отметил, что армии РФ пришлось отойти от Киева и с севера государства. Теперь защитники Украины вытесняют российских оккупантов из Харьковской области. Наступление, которое ведут россияне на Донбассе, продвигается очень медленно.
Также Столтенберг подчеркнул, что Путин допустил серьезную стратегическую ошибку – он хотел уменьшить присутствие НАТО вблизи российских границ, но сам спровоцировал то, что Альянс лишь разрастается.
"Я убежден, что одной из целей, одной из заявленных целей этого вторжения в Украину было уменьшение присутствия НАТО на российских границах. И в юридически обязывающей сделке, которую российский президент Путин направил в НАТО в декабре, было четко заявлено: никакого большего расширения НАТО. А сейчас он получает расширение присутствия НАТО", – сказал генсек Североатлантического альянса.
Ранее Столтенберг заявлял, что война РФ против Украины может затянуться дольше, чем ранее прогнозировалось. Он убежден в том, что Россия не смогла достичь своей стратегической цели в Украине, но все еще не отказывается от нее.
Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина согласится на переговоры с РФ только после того, как вернет свои территории в пределах, которые были до широкомасштабного вторжения страны-агрессора.
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