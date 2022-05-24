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Произошло то, чего Путин боялся больше всего: Столтенберг назвал самый большой просчет президента РФ

24 мая 2022, 19:30

Российский диктатор просчитался и не достиг своих целей в Украине, заявил генсек Альянса.

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Столтенберг назвал крупнейший просчет президента РФ/ Reuters

Российский президент Владимир Путин не достиг поставленных целей в Украине. Он не рассчитывал, что его армии придется воевать так долго.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Укринформ.

"Россия не достигла своих целей в Украине. Был план краткосрочной военной операции, но произошла очень затратная для России война", – подчеркнул Столтенберг.

Он оценил неудачи российских войск в Украине и отметил, что армии РФ пришлось отойти от Киева и с севера государства. Теперь защитники Украины вытесняют российских оккупантов из Харьковской области. Наступление, которое ведут россияне на Донбассе, продвигается очень медленно.

Также Столтенберг подчеркнул, что Путин допустил серьезную стратегическую ошибку – он хотел уменьшить присутствие НАТО вблизи российских границ, но сам спровоцировал то, что Альянс лишь разрастается.

"Я убежден, что одной из целей, одной из заявленных целей этого вторжения в Украину было уменьшение присутствия НАТО на российских границах. И в юридически обязывающей сделке, которую российский президент Путин направил в НАТО в декабре, было четко заявлено: никакого большего расширения НАТО. А сейчас он получает расширение присутствия НАТО", – сказал генсек Североатлантического альянса.

Ранее Столтенберг заявлял, что война РФ против Украины может затянуться дольше, чем ранее прогнозировалось. Он убежден в том, что Россия не смогла достичь своей стратегической цели в Украине, но все еще не отказывается от нее.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина согласится на переговоры с РФ только после того, как вернет свои территории в пределах, которые были до широкомасштабного вторжения страны-агрессора.

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