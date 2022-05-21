Блокада Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО: Эрдоган назвал условие Анкары

Эрдоган требует от Финляндии и Швеции определиться с позицией по Рабочей партии Курдистана и сторонникам Фетхуллаха Гюлена / NTV

Турция, которая блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, считает, что Хельсинки и Стокгольм скрывают в своих странах участников Рабочей партии Курдистана (РКК) и сторонников Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота в 2016 году. Кроме того, шведы должны снять эмбарго на поставки оружия, которое было наложено после начала вторжение турецких сил в Сирию в 2019 году. Турецкое государство ожидает решения этих вопросов.

Как сообщает Европейская правда, об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонных разговоров с лидерами Швеции, Финляндии, а также с генеральным секретарем Североатлантического альянса. Эрдоган решил поговорить с финской и шведской сторонами, чтобы обсудить разногласия по вопросу организаций, которые Анкара считает террористическими.

Читайте такжеФинляндия официально решила вступать в НАТО - президент страныВ частности, президент Турции сказал, что Швеция и Финляндия на территории своих государств скрывают людей, которые связаны с Рабочей партией Курдистана и сторонников Фетхуллаха Гюлена – его в Анкаре обвиняют в организации попытки государственного переворота в 2019 году.

В ходе разговора с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон турецкий лидер заявил, что Анкара ожидает урегулирования таких проблем. Кроме того, Анкара просит снятия эмбарго на экспорт оружия, которое было наложено Стокгольмом после вторжения Турции в Сирию в 2019 году.

Кроме того, Эрдоган требует от Швеции конкретных шагов, связанных с Рабочей партией Курдистана, а также ее ответвлений в Сирии и Ираке.

"(Анкара требует, - ред.) серьезных и конкретных шагов, разделяющих опасения Турции в отношении террористов РКК, а также сирийских и иракских ответвлений этой кровавой организации", - отметил турецкий глава государства.

Также, во время разговора с президентом Финляндии Саули Ниинисто Эрдоган сказал, что ситуация, когда не проводится борьба с террористическими организациями, представляющими угрозу для союзника по Североатлантическому альянсу, не соответствует духу коллективного блока безопасности Запада.Читайте такжеВето Турции Альянс преодолеет: Финляндия и Швеция на фоне угрозы РФ вступят в НАТО – Столтенберг

После разговоров с лидерами Швеции и Финляндии Эрдоган провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Позиция Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что Анкара выступает против интеграции Финляндии и Швеции в НАТО. Как полагают в турецком государстве, эти страны "похожи на гостевые дома для террористических организаций". По словам Эрдогана, в Швеции и Финляндии ведут свою деятельности представители Рабочей партии Курдистана – организации, которую Анкара считает террористической группировкой.

В Швеции в ответ на заявление Эрдогана отметили, что готовы к урегулированию сложившихся разногласий. В Стокгольме акцентировали внимание на отсутствие противоречий по вопросу вступления Стокгольма и Хельсинка в НАТО во время дискуссии с турецким внешнеполитическим ведомством.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара готова к диалогу, направленному на устранение препятствий для интеграции Швеции и Финляндии в НАТО.

"Было предложено совместно работать над устранением опасений турецкой стороны", - подчеркнул Чавушоглу.

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