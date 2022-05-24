РФ готовится к затяжной войне и ищет новые точки для ракетных ударов – Минобороны/ Reuters, УНИАН

Россия готовится к ведению долговременной войны против Украины. На это указывают действия армии страны-агрессора на фронте.

Сейчас происходит самая активная фаза полномасштабной агрессии РФ против нашего государства. Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник в эфире национального телемарафона.

"В целом действия российской армии говорят о том, что Россия осуществляет подготовку к долговременной военной операции", – отметил он.

По словам представителя Минобороны, ситуация на фронте сейчас очень сложная, а результаты противостояния будут определять судьбу Украины.

Он рассказал, что российские захватчики очень активно себя ведут в Донецком операционном районе и на Славянском направлении – там оккупанты практически круглосуточно бьют артиллерией, авиацией, обстреливают жилые кварталы.

"Россия сейчас ищет определенные новые рубежи, откуда и куда она может наносить ракетные и бомбовые удары, в том числе с территории Беларуси и с территории Крыма. Эти тяжелые бои, которые сейчас продолжаются на востоке, собственно и станут итогом этой войны", – сказал он.

Ранее сообщалось, что на Донбассе российские захватчики пытаются массово наступать на разных направлениях. В частности, россияне хотят прорвать оборону защитников Украины и выйти на административные границы Луганской области.

Напомним, ранее в МВД рассказали, что война в Украине переходит в затяжную фазу, впереди нас ждет очень тяжелый месяц битвы за Донбасс. Боевые действия в нашем государстве могут затянуться на месяцы, заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

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