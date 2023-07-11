Врал о потере ноги на войне: подробности скандала с украинцем в самолете Wizz Air

Оказалось, что мужчина никогда не служил в ВСУ и не воевал на фронте.

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Во время скандала в самолете украинцев соврал, что потерял ногу на войне / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook/Oleg Nikolenko

В Тель-Авив произошел жесткий скандал прямо в самолете Wizz Air. Украинца с протезом выгнали из самолета, потому что он не мог сесть в сидение из-за инвалидности. Мужчина говорил, что он потерял ногу якобы на войне, защищая Украину. Однако спикер МИД Украины Олег Николенко удивил неожиданными подробностями на своей странице в Facebook.

Оказалось, что этот мужчина вообще не был военным и даже не воевал на фронте. Он врал о том, как именно потерял ногу. Мужчину зовут Александр и он получил инвалидность в результате аварии.

"Инвалидность он получил в результате ДТП много лет назад. Но он является украинским гражданином, поэтому для нас было обязанностью оказать ему помощь", - сообщил Николенко.

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Однако несмотря на это в МИД убеждены, что права украинца в любом случае были нарушены, ведь авиакомпания не выполнила своих обязательств перед пассажиром.

"Несмотря на официальные извинения авиакомпании, считаем, что права украинского гражданина были нарушены. Ожидаем завершения служебного расследования, привлечения виновных к ответственности и выполнения авиаперевозчиком обязательств перед пассажиром. Будем держать этот вопрос на контроле", - добавил Николенко.

Напомним, ранее сообщалось, что якобы украинский ветеран полтора часа простоял на костылях и протезе в самолете. Он не мог сесть в кресло из-за протеза. В итоге мужчину назвали "неадекватным" и высадили из самолета.

Недавно 9-летней украинке из Гостомеля в США поставили новейший протез после того, как ребенок потерял руку в результате ранения, нанесенного российскими оккупантами. Саше Филипчук поставили роботизированный бионический протез.

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