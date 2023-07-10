Наш ветеран полтора часа простоял на костылях и протезе в самолете, его выгнали

Мужчина простоял полтора на входе в самолет, его не пустили из-за протеза и якобы "неадекватного" поведения.

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Мужчина говорил, что летит домой после лечения / Коллаж: Главред, скриншоты

Украинского солдата-ветерана с ампутированной ногой высадили из самолета в Тель-Авиве. Мужчина говорил, что потерял ногу на войне и летит домой, к своей семье в Украину после лечения. В конце концов его сняли с рейса. Видео, снятое очевидцом, завирусилось в соцсетях и вызвало множество возмущенных комментариев.

"Этот мужчина не смог сесть на свое место из-за протеза. Он говорил, что лишился ноги на войне и приехал на лечение, что летит домой в Украину к своим близким. Все, что они ему отвечали "мы пытаемся решить эту проблему/что вы принимали?". Мужчина простоял полтора часа в углу этого самолета, ему даже стул не дали...", - пишет очевидец, выложивший видео в соцсетях.

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По его словам, через полтора часа мужчина упал и разбил руки.

Украинского ветерана на костылях выгнали из самолета, видео возмутило соцсети

"Ему не дали сесть, сказали, что он не адекватный. И в конечном итоге выгнали его с рейса", - пишет автор видео.

Смотрите видео, как ветерана войны на костылях снимают с рейса Wizz Air:

Впоследствии венгерская авиакомпания Wizz Air попросила извинения за снятие украинского военного с протезом с рейса Тель-Авив – Варшава. В компании заявили, что экипаж обязан убедиться в том, что все пассажиры готовы к полету, поскольку "безопасность является приоритетом номер один" для компании.

Также на инцидент отреагировало Министерство иностранных дел Украины. Спикер Олег Николенко отметил, что формальные обращения в МИД не поступали, и призвал украинского ветерана выйти на связь с министерством или посольством Украины в Израиле.

"Если подтвердится нарушение, приложим максимальные усилия для восстановления прав гражданина Украины. Защита прав украинцев за границей - безусловный приоритет", - заверил представитель.

Напомним, в США 9-летней украинке из Гостомеля Саше Филипчук поставили роботизированный бионический протез после того, как ребенок потерял руку в результате ранения, нанесенного российскими оккупантами.

Также сообщалось, что украинки Наталья Степаненко и ее 11-летняя дочь Яна, которые утратили конечности из-за российского ракетного удара по вокзалу в Краматорске, получили в США новейшие протезы. Об этом сообщил львовский градоначальник Андрей Садовый.

"Она была в аду и вернулась! Путин хочет остановить Украину, но он не способен остановить 11-летнюю девочку. Взгляните на нее! Ее взорвали, но она несокрушимая!", — говорит лечащий врач украинок, американский реабилитолог Питер Херш.

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