В США украинкам, потерявшим конечности из-за ракетного удара РФ по Краматорску, сделали протезы

Наталья Степаненко и ее 11-летняя дочь Яна / Андрей Садовый / ТСН

Украинки Наталья Степаненко и ее 11-летняя дочь Яна, которые утратили конечности из-за российского ракетного удара по вокзалу в Краматорске, получили в США новейшие протезы. Об этом сообщил львовский градоначальник Андрей Садовый.

"Она была в аду и вернулась! Путин хочет остановить Украину, но он не способен остановить 11-летнюю девочку. Взгляните на нее! Ее взорвали, но она несокрушимая!", — говорит лечащий врач украинок, американский реабилитолог Питер Херш.

Реабилитация у Натальи и Яной будет длительной. Семья будет жить в США, в Калифорнии, около года. Там украинцам помогли снять жилье и купить полис медицинского страхования. Украинки получили специальные протезы благодаря программе The Right to Walk Foundation.

После лечения Степаненко планирует вернуться в Украину. Однако им и долгие годы понадобятся продолжительные консультации врачей.

Напомним,обстрел ракетами вокзала в Краматорске оккупанты устроили в пятницу, 8 апреля. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, удар по мирным жителям был спланированной атакой российских войск, ведь они прекрасно видели, что били по гражданским.

На трагическое событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что оккупанты ударили ракетой "Точка-У" и отметил, что на месте уже работают спасатели и полиция.

"Российские нелюди не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которое не имеет границ. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", – написал президент на своей странице в Instagram.

Другие новости: