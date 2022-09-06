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Оккупанты прострелили руку: 9-летней украинке из Гостомеля в США поставили новейший протез

6 сентября 2022, 10:30

Дорогостоящее протезирование для ребенка в США оплатили благотворители.

филипчук
Саша Филипчук с бионическим протезом / Скриншот

В США 9-летней украинке из Гостомеля Саше Филипчук поставили роботизированный бионический протез после того, как ребенок потерял руку в результате ранения, нанесенного российскими оккупантами.

Дорогостоящее протезирование для ребенка в США оплатили благотворители. Теперь маленькая украинка, потерявшая руку после ранения на оккупированной Киевщине, учится жить в новой реальности, говорится в материале ТСН.

Носить роботизированную руку нужно несколько раз в день по 40 минут. "Там есть сенсоры. Надо шевелить этой рукой, чтобы сенсор прикоснулся. Когда сенсор прикоснулся, это движение повлияет на руку и рука тоже начнет двигаться", — рассказывает Саша.

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На бионической руке девушки уже привели красоту – накрасили ногти и надели сине-желтый браслетик. Саша мечтает о перстне, который держался бы на механическом пальце. Она уже умеет многое, но еще – привыкает. При этом она с готовностью показывает, как она умеет производить колесо на одной руке.

Добавим, что в начале марта они пытались вырваться из оккупации. Юлиного мужа – Сашиного отчима – россияне убили. Мама с раненым, измученным болью ребенком более суток прятались в подвале. Теперь все это кажется пугающим сном.

"Она у меня есть. Значит, у меня есть смысл жить и хочется для нее лучшего. У нас есть ангел-хранитель. Я в этом уверена на 100%", – добавила женщина.

Напомним, украинки Наталья Степаненко и ее 11-летняя дочь Яна, которые утратили конечности из-за российского ракетного удара по вокзалу в Краматорске, получили в США новейшие протезы.

Реабилитация у Натальи и Яной будет длительной. Семья будет жить в США, в Калифорнии, около года. Там украинцам помогли снять жилье и купить полис медицинского страхования. Украинки получили специальные протезы благодаря программе The Right to Walk Foundation.

После лечения Степаненко планирует вернуться в Украину. Однако им и долгие годы понадобятся продолжительные консультации врачей.

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