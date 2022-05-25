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Время заваливания трупами прошло: эксперт объяснил, почему России некем и нечем воевать в Украине

25 мая 2022, 01:32

Война в Украине - это не Вторая мировая, и у РФ не тот демографический ресурс. Ранее было больше молодежи, которую можно было бросить в бой. Сейчас все не так.

военные РФ, оккупанты
Россия понесла серьезные потери среди элиты российской армии / Фото УНИАН

У России больше нет военных, которых можно было бы кинуть на войну в Украину, а объявлять мобилизацию власти боятся, поскольку понимают, насколько непопулярна в народе эта идея.

Как рассказал во время чата на Главреде политический и экономический аналитик Тарас Загородний, россияне все больше и больше демотивированы, они не понимают, зачем им нужна эта война.

"Лучших своих воинов Россия уже уничтожила в Украине. Если в РФ мобилизуют, условно говоря, городскую молодежь, которая никогда не держала в руках оружие, потребуется время на ее обучение. Потом этих людей еще нужно посадить на технику, а она старая. Так что время заваливания трупами прошло. Россия, конечно, еще пытается продолжать это делать, но, учитывая наличие в Украине современного оружия, это не имеет никакого значения. Получается, у России и с техникой проблемы, и с людьми проблемы", - отметил он.

Загородний добавил, что Россия понесла серьезные потери среди элиты российской армии.

"А элиту очень сложно восстановить. Например, чтобы воспитать десантника вместо того, который погиб в Украине, нужно, как минимум, пять лет", - объяснил аналитик.

По его словам, новые массовые смерти на войне будут только еще больше демотивировать россиян. При этом, по его словам, в действительности мобилизация РФ очень нужна.

Читайте также"Просто одни трупы": оккупант пожаловался жене, как их "кинули" с войной в Украине"Ну, нет у них такого количества "пушечного мяса", которое быстро можно было бы найти. Это – не Вторая мировая война, и у России не тот демографический ресурс. В те времена в семьях было больше детей (пять-восемь), и в армии в основном были сельские жители. Иными словами, тогда было больше молодежи, которую можно было бросить в бой. Сейчас все не так", - добавил Загородний.

Как сообщал Главред, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что активная фаза войны с Россией должна значительно сократиться к концу года. По его словам, ключевыми факторами станут поступление в Украину западного оружия, его освоение и начало его использования.

Глава ГУР уверен, что война России против Украины закончится единственным сценарием - возвращением оккупированных территорий, включая Крым. До конца года украинские военные могут как минимум зайти на территорию временно оккупированного полуострова.

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