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Заход ВСУ в Крым: глава ГУР раскрыл сценарий завершения войны и назвал сроки

24 мая 2022, 12:39

Когда активная фаза войны должна значительно сократиться рассказал Кирилл Буданов.

война, война в Украине
В ГУР спрогнозировали сроки завершения войныв / Фото УНИАН

Активная фаза войны с Россией должна значительно сократиться к концу года, заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Активная фаза - это активное ведение боевых действий. Это баталии примерно того уровня, что происходят сейчас, когда из рук в руки переходят целые населенные пункты. Эта активная фаза должна значительно сократиться до конца года. Она сведется почти к нулю", - сказал он сказал в интервью Украинской правде.

По его словам, ключевыми факторами станут поступление в Украину западного оружия, его освоение и начало его использования.

Глава ГУР уверен, что война России против Украины закончится единственным сценарием - возвращением оккупированных территорий, включая Крым. До конца года украинские военные могут как минимум зайти на территорию временно оккупированного полуострова.

"До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма", - добавил он.

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Ранее сообщалось, что оккупанты РФ готовят форсирование Северского Донца на участке Дроновка – Белогоровка для подготовки нового наступления, в южной части города Изюм развернул дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

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