Заход ВСУ в Крым: глава ГУР раскрыл сценарий завершения войны и назвал сроки

Когда активная фаза войны должна значительно сократиться рассказал Кирилл Буданов.
Активная фаза войны с Россией должна значительно сократиться к концу года, заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
"Активная фаза - это активное ведение боевых действий. Это баталии примерно того уровня, что происходят сейчас, когда из рук в руки переходят целые населенные пункты. Эта активная фаза должна значительно сократиться до конца года. Она сведется почти к нулю", - сказал он сказал в интервью Украинской правде.
По его словам, ключевыми факторами станут поступление в Украину западного оружия, его освоение и начало его использования.
Глава ГУР уверен, что война России против Украины закончится единственным сценарием - возвращением оккупированных территорий, включая Крым. До конца года украинские военные могут как минимум зайти на территорию временно оккупированного полуострова.
"До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма", - добавил он.
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Ранее сообщалось, что оккупанты РФ готовят форсирование Северского Донца на участке Дроновка – Белогоровка для подготовки нового наступления, в южной части города Изюм развернул дополнительные подразделения ствольной артиллерии.
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