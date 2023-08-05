"Все говорили - это невозможно": в Сети растрогались историей раненого бойца ВСУ и его собаки

Немецкая овчарка по кличке Пуля проходит лечение в госпитале в Днепре вместе со своим хозяином - бойцом 110-й бригады ВСУ.

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Собака была с Андреем в самых горячих точках фронтов украино-российской войны. / Константин и Владислава Либеровы

Андрей, раненый боец 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ проходит лечение в госпитале вместе с немецкой овчаркой по кличке Пуля. Их историю запечатлели и рассказали фотографы Константин и Владислава Либеровы.

Собака была с Андреем в самых горячих точках фронтов украино-российской войны. Когда боец был ранен, ему было очень важно, чтобы Пуля была рядом и в госпитале.

"Тогда все говорили Андрею, что это невозможно: никто не госпитализирует его с животным, еще и таким крупным. Однако в Днепре нашелся госпиталь, который принял воина вместе с собакой", – рассказали Либеровы.

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Медики говорят, что именно благодаря Пуле Андрей быстро поправляется. И его соседям по палате, тоже бойцам ВСУ, компания овчарки однозначно пошла на пользу.

"Эта история, на наш взгляд, достаточно показательна. Там, где врачи могли просто отказать и даже не напрягать себе головы, они просто по-человечески пошли навстречу и это дало результат", – подытожили Либеровы.

Напомним, ранее в Карпатах на одном из курортов мужчина "набросился" на военного медика, который приехал из Бахмута, чтобы пройти посттравматическую психологическую реабилитацию. Обидчик цинично сказал, что "ВСУ - это скот" и послал военного медика обратно в Бахмут.

Напомним, в Волынской области 22-летний офицер избил 41-летнего военного, который ранее получил серьезное ранение на фронте. Мужчину нашли на следующий день. В результате избиения он временно потерял возможность ходить. У военного большая гематома на голове и рана, а также синяки по всему телу.

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