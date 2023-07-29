Напуганный оккупант привел 20 товарищей в плен: боец ВСУ рассказал невероятную историю

Двое защитников Украины смогли благодаря хитрости самостоятельно взять в плен 21 российского захватчика.

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Двое защитников Украины самостоятельно взяли в плен 21 российского оккупанта/ коллаж: Главред, фото: скрин

Боец ВСУ с позывным "Гром" рассказал историю с фронта, как двое его побратимов смогли своими силами взять в плен 21 российского оккупанта.

Защитникам Украины помогли хитрость и смекалка. Видео рассказа этой истории появилось в Telegram-канале "Реальная Война".

По словам украинского воина, двое его побратимов застукали в одном из подвалов российского оккупанта, который прятался от ВСУ. Вместо того, чтобы взять в плен только одного захватчика, бойцы проявили смекалку и смогли пополнить обменный фонд Украины более чем двумя десятками врагов.

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Воины отпустили найденного напуганного оккупанта и сказали, чтобы через 40 минут он привел всех своих товарищей, которых сможет найти в селе.

"Сказали: сейчас на часах 14:00. Топай, собирай всех своих и в 14:40 приводи их сюда сдаваться в плен. Его отпускают. Наши ребята сидят в подвале. А потом тот оккупант стучится в дверь: "Ребята. Мы пришли". Ребята думают: "Да ну, не может быть". Выходят, а там 21 оккупант стоит, пришли даже с оружием сдаваться в плен", – рассказал боец "Гром".

Двое защитников Украины самостоятельно взяли в плен 21 российского оккупанта/ скрин

Смотрите видео рассказа о том, как двое бойцов ВСУ взяли в плен 21 оккупанта:

Война в Украине

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