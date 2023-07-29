УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Напуганный оккупант привел 20 товарищей в плен: боец ВСУ рассказал невероятную историю

Алёна Воронина
29 июля 2023, 20:04 обновлено 29 июля, 20:06
32
Двое защитников Украины смогли благодаря хитрости самостоятельно взять в плен 21 российского захватчика.
ВСУ, украиские военные, российские оккупанты
Двое защитников Украины самостоятельно взяли в плен 21 российского оккупанта/ коллаж: Главред, фото: скрин

Боец ВСУ с позывным "Гром" рассказал историю с фронта, как двое его побратимов смогли своими силами взять в плен 21 российского оккупанта.

Защитникам Украины помогли хитрость и смекалка. Видео рассказа этой истории появилось в Telegram-канале "Реальная Война".

По словам украинского воина, двое его побратимов застукали в одном из подвалов российского оккупанта, который прятался от ВСУ. Вместо того, чтобы взять в плен только одного захватчика, бойцы проявили смекалку и смогли пополнить обменный фонд Украины более чем двумя десятками врагов.

видео дня

Воины отпустили найденного напуганного оккупанта и сказали, чтобы через 40 минут он привел всех своих товарищей, которых сможет найти в селе.

"Сказали: сейчас на часах 14:00. Топай, собирай всех своих и в 14:40 приводи их сюда сдаваться в плен. Его отпускают. Наши ребята сидят в подвале. А потом тот оккупант стучится в дверь: "Ребята. Мы пришли". Ребята думают: "Да ну, не может быть". Выходят, а там 21 оккупант стоит, пришли даже с оружием сдаваться в плен", – рассказал боец "Гром".

Украинские военные
Двое защитников Украины самостоятельно взяли в плен 21 российского оккупанта/ скрин

Смотрите видео рассказа о том, как двое бойцов ВСУ взяли в плен 21 оккупанта:

Война в Украине

Напомним, днем 29 июля в Запорожье прогремели мощные взрывы, РФ атаковала город баллистикой. Позже стало известно, что российская ракета попала в открытый участок, но неподалеку были люди. По состоянию на это время известно, что погибли два человека – мужчина и женщина.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой вблизи Бахмута Донецкой области. Он рассказал о результатах украинских военных на фронте в своем видеообращении.

Военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан отметил, что Путин может открыть второй фронт возле Польши и Литвы. Он подчеркнул, что вагнеровцы не зря двигаются по территории Беларуси к Сувальскому коридору. Они могут переодеться в гражданских и устраивать провокации.

Читайте также:

война в Украине ВСУ вторжение России военнопленные
Реклама

Главное за день

РФ ударила ракетами по Запорожью: повреждены здания, погибли люди

РФ ударила ракетами по Запорожью: повреждены здания, погибли люди

19:44 Украина
Разжарит до +33: Украину окутает сильнейшая духота

Разжарит до +33: Украину окутает сильнейшая духота

19:08 Синоптик
В Запорожье прогремели мощные взрывы: РФ атаковала город баллистикой

В Запорожье прогремели мощные взрывы: РФ атаковала город баллистикой

17:38 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:04

Напуганный оккупант привел 20 товарищей в плен: боец ВСУ рассказал невероятную историю

19:44

РФ ударила ракетами по Запорожью: повреждены здания, погибли людиФото

19:42

В Британии рассказали, как РФ уничтожает следующее поколение защитников Украины

19:08

Разжарит до +33: Украину окутает сильнейшая духота

18:59

Путин может открыть 2-й фронт возле Польши и Литвы: эксперт объяснил действия вагнеровцев

Россия хочет поссорить Украину и Запад из-за зерна - Алексей КущРоссия хочет поссорить Украину и Запад из-за зерна - Алексей Кущ
18:26

Что нужно сделать 31 июля, чтобы привлечь новое благо: приметы и запреты

18:00

"Путин готов найти решение для остановки войны": в Африканском союзе озвучили условие

17:54

Любовный гороскоп на неделю 31 июля - 6 августа: Девам – путешествие, Раку - идиллия

17:40

Украинские звезды зажгли на фестивале у Лаймы Вайкуле

Реклама
17:38

В Запорожье прогремели мощные взрывы: РФ атаковала город баллистикой

17:20

"РФ будет бить по гражданским": Подоляк откровенно ответил, чего ждать украинцам зимой

17:15

Гороскоп Таро на неделю 31 июля – 6 августа: Весам – интуиция, Овну - решение

17:04

"Этот опыт - он трансформирует": Коля Серга оценил военную службу Виталия Козловского

17:00

"Россияне-убийцы понесут наказание": Зеленский побывал на передовойФотоВидео

16:18

Оккупанты сами начнут убегать из фронта: Загородний рассказал, когда это произойдетВидео

16:16

Почему "рукавиці" и "рукавички" – это разные вещи: Авраменко ошеломил объяснением

16:14

Брэд Питт согласился миром решить дело с проданным Джоли россиянам бизнесом

16:12

Царапины исчезнут на глазах: как отполировать кастрюлю из нержавейки - супер-трюк

15:19

Вагнеровцы двинулись к Сувальскому коридору: в Польше заявили, что им грозит атака

15:08

Гороскоп на завтра 30 июля 2023: Тельцам – любовь, Весам – хорошие новости

Реклама
15:02

Будет Голубая Луна: астролог назвал серьезную опасность во время полнолунияВидео

14:24

"Мощные результаты" под Бахмутом: Зеленский неожиданно встретился с бойцами ССОВидео

14:01

Кароль станцевала в ресторане с мужчиной: сын немедленно "приревновал"

13:38

Загадка для самых внимательных: нужно найти змею, спрятанную среди листьев

13:23

В Бурятии ФСБ и ОМОН боролись с куклой в украинском наряде – СМИ

13:08

РФ готовит мощную атаку: украинцам назвали вероятные цели нового ракетного удара

12:39

Возле Севастополя диверсанты взорвали склад боеприпасов оккупантов – ГУРВидео

12:28

Развал РФ: Киселев назвал, какие российские регионы могут отколоться первымиВидео

12:18

Российского певца-путиниста экстренно госпитализировали

12:05

"Вышла из 13-летнего ада": Бритни Спирс договорилась с матерью по поводу мемуаров

11:49

Мужчин потянет "налево", знакомства лучше отложить: любовный гороскоп на августВидео

11:25

Плакался в жилетку африканцам: Путин поныл из-за бегства оккупантов из-под Киева

10:58

Пугачева и Галкин появились у Лаймы Вайкуле в Юрмале

10:56

Суровая проверка-верификация: кто из пенсионеров рискует остаться без выплат

10:55

Можно ли запускать стиральную машину два раза подряд: ответ всех удивит

10:47

"Зрада" для Путина: ВСУ бьют по россиянам снарядами из КНДР — FT

10:09

"Жесткий квадрат Венеры и Урана": астролог Росс предупредил людей о невероятно сложном августеВидео

09:52

Огненный удар по врагу: на юге ВСУ сожгли две роты оккупантов вместе с техникой

09:52

Дочки, Захур, Камалия в образе Барби: певица показала новый клипВидео

09:11

"Знала чем рискую": Харлан эмоционально высказалась насчет скандала с россиянкой

Реклама
09:03

Кого призовут в ВСУ в Украине в августе: разъяснение от военкомата

08:10

Руины, разбитые стены и выбитые окна: подробности ракетного удара РФ по ДнепруФото

07:30

Гороскоп на август от Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в конце летаЭксклюзив

07:25

ВСУ мощно "насыпают" оккупантам и продвигаются на двух направлениях – ISW

06:22

Есть ли смысл тратить 40 миллиардов на беспилотники?мнение

05:20

Как узнать, когда пора копать картошку: советы, которые знают не все дачники

04:10

"Не верю в распад РФ": эксперт спрогнозировал, как и чем закончится война в Украине

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 29 июля

03:20

"Там всем правит страх": Путин деморализовал и запугал верхушку РФ - КиселевВидео

02:50

Где и как хранить чеснок в домашних условиях: хитрая уловка удивит результатом

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять