"Россияне-убийцы понесут наказание": Зеленский побывал на передовой

Зеленский заявил, что все россияне должны понести наказание за террор против Украины.

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Зеленский побывал на передовой / коллаж: Главред, фото: офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой вблизи Бахмута Донецкой области. Он рассказал о результатах украинских военных на фронте в своем видеообращении.

"Сегодня в Донецкой области - Часов Яр, Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка. С нашими воинами, нашими героями", - сказал Зеленский.

Он поздравил военных с Днем Сил специальных операций. Защитники выполняют особые задачи на наиболее горячих участках фронта.

видео дня

"Из того, о чем можно сейчас говорить, конечно, – это участие в ключевых боевых операциях. Бахмут в частности. Авдеевка, Красногоровка, Марьинка. Соледар. Вместе со всеми защищали Киев и Гостомель, Бучу, Ирпень, Мощун, Макаров. Остров Змеиный - это тоже ССО вместе с разведкой, вместе с "Альфовцами" и Военно-морскими силами. Кинбурнская коса. Херсон. Сейчас - освобождение Старомайорского, это тоже результат, в частности, ССО", - говорит президент.

Зеленский назвал россиян убийцами, которые должны понести наказание за террор против Украины.

"Пусть каждая потеря России будет расплатой за ее зло и пусть каждый оккупант, каждый российский убийца, все ответственные за этот террор против Украины и украинцев знают – пока еще живы, – что справедливость побеждает. Украина одержит победу! Спасибо всем, кто приближает нашу победу! Вечная память каждому и каждой, кто отдал свою жизнь ради Украины! Слава Украине!" - говорит Зеленский.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:

Зеленский побывал на передовой / фото: скриншот

Ситуация под Бахмутом

Ранее сообщалось о том, что ВСУ продвигаются под Бахмутом. На Бахмутском направлении в Донецкой области ситуация очень напряженная, но украинские воины постепенно продвигаются вперед и освобождают земли, заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Напомним, оккупантов выбили с позиций под Бахмутом. ВСУ продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях, рассказал Андрей Ковалев.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на Юге. Украинские силы установили контроль над новыми позициями к северо-западу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и продвинулись на 1,5 км в районе Раздоловки (19 км к северо-востоку от Бахмута), говорится в отчете.

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